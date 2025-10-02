Венера може бути придатною для життя: виявилося, хмари планети на 60% складаються з води

Астрономи зробили відкриття, яке змінює уявлення про склад хмар сусідньої планети. Раніше вважалося, що на Венері не може існувати життя, адже там занадто мало води. Нове дослідження показує, що насправді води в хмарах Венери дуже багато.

Учені давно сперечаються про те, чи може Венера бути придатною для життя. Існують припущення, що в щільних хмарах Венери на висоті в кілька десятків кілометрів від поверхні можуть мешкати мікроорганізми. Там тиск і температура максимально близькі до земних показників. Але вважалося, що хмари на Венері переважно складаються з сірчаної кислоти з дуже малим вмістом води, яка є основою для відомого нам життя. Тепер же вчені провели аналіз архівних даних космічного апарату "Піонер-Венера-2", який досліджував сусідню планету наприкінці 70-х років минулого століття. Аналіз показав, що хмари на Венері в основному складаються з води. Дослідження опубліковано в Journal of Geophysical Research: Planets, пише Phys.

За словами вчених, вода в хмарах Венери присутня не в тому ж вигляді, що і в хмарах на Землі. Вона пов'язана з гідратованими сполуками і не існує у вигляді окремих крапель. І все ж відкриття змінює уявлення про Венеру, де, як вважалося, хмари в основному складаються з сірчаної кислоти. Дослідження показало, що сірчана кислота становить лише 22% від маси хмар на Венері. Цей результат було отримано під час нового аналізу даних космічного апарату NASA "Піонер-Венера-2".

Основний апарат вивчав Венеру з орбіти, але також він відправив спеціальний зонд в атмосферу Венери і саме дані цього зонда проаналізували вчені. Вони виявили, що в міру спуску зонда через щільніші шари атмосфери Венери, його прилади, призначені для вимірювання газів в атмосфері, засмічувалися аерозольними частинками з хмар.

У міру того, як зонд продовжував спускатися в атмосфері, він розплавляв різні аерозолі за різних температур. Аналіз того, які гази виділялися за температур, за яких аерозолі плавилися, допоміг зрозуміти, з чого складаються аерозолі, а значить і самі хмари на Венері.

Учені виявили різке підвищення рівня води, яке вказувало на існування гідратованого (тобто такого, що містить воду) сульфату заліза та гідратованого сульфату магнію. Сульфат — це сіль сірчаної кислоти.

Учені також виявили, що вода в аерозолях становила 62%, хоча майже вся вона була сконцентрована в гідратованих речовинах. Також учені виявили в аерозолях і сірчану кислоту, рівень якої становив 22%.

Що стосується заліза, то вчені вважають, що воно надходить у хмари Венери з космічного пилу, який потрапляє в атмосферу планети, а потім вступає в реакцію з сірчаною кислотою.

За словами вчених, найголовнішим відкриттям стало виявлення величезної кількості води в хмарах Венери. Якщо води в хмарах планети так багато, то це підвищує можливість існування там позаземного життя. Це всього лише припущення, яке є предметом суперечок серед учених. Чи може Венера бути придатною для життя і чи є там позаземне життя, можливо, допоможуть з'ясувати майбутні місії на Венеру, заплановані на кінець десятиліття.

