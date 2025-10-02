Астрономи розкрили секрет дощу на Сонці: що відбувається на нашій зірці

На Сонці йде дощ, і тепер учені з'ясували, чому це відбувається. Але цей дощ складається не з води, а з дуже гарячої плазми.

На відміну від дощу на Землі, дощ на Сонці існує в короні нашої зірки. Це найвища і найгарячіша частина атмосфери Сонця, де температура перевищує мільйон градусів Цельсія. Корональний дощ складається з більш холодних і щільних згустків плазми, які падають донизу після створення у верхніх частинах корони. Довгі роки вчені намагалися зрозуміти, як цей дощ так швидко утворюється під час сонячних спалахів. Тепер цю загадку розгадано. Дослідження опубліковано в Astrophysical Journal, пише Phys.

За словами астрономів, сучасні моделі припускають, що розподіл різних хімічних елементів у короні Сонця є постійним у часі та просторі. Але дослідження показує, що це не так. Вчені виявили, що розподіл хімічних елементів, наприклад, заліза, змінюється з часом.

Для пояснення коронального дощу наявні моделі фізики Сонця вимагали нагріву плазми протягом кількох годин або днів. Але сонячні спалахи можуть відбуватися всього за кілька хвилин. За словами вчених, зміна вмісту хімічних елементів у короні Сонця пояснює, чому так швидко утворюється корональний дощ.

За словами астрономів, це відкриття допомагає краще зрозуміти фізику Сонця і процеси, які відбуваються на нашій зірці.

Тепер учені знають, що вміст хімічних елементів в атмосфері Сонця має змінюватися з часом, що ставить під сумнів сучасні моделі, які показували, що цього не відбувається. Це означає, що це відкриття виходить далеко за рамки корональних дощів, адже воно змушує переосмислити процеси в короні Сонця і рух енергії в атмосфері нашої зірки.

Також це відкриття дасть змогу астрономам краще моделювати поведінку Сонця під час сонячних спалахів. Це зі свого боку допоможе краще прогнозувати космічну погоду, яка впливає на наше повсякденне життя.

