Астрономы раскрыли секрет дождя на Солнце: что происходит на нашей звезде

На Солнце идет дождь, и теперь ученые выяснили, почему это происходит. Но этот дождь состоит не из воды, а из очень горячей плазмы.

В отличие от дождя на Земле, дождь на Солнце существует в короне нашей звезды. Это самая верхняя и самая горячая часть атмосферы Солнца, где температура превышает миллион градусов Цельсия. Корональный дождь состоит из более холодных и плотных сгустков плазмы, которые падают вниз после создания в верхних частях короны. Долгие годы ученые пытались понять, как этот дождь так быстро образуется во время солнечных вспышек. Теперь эта загадка разгадана. Исследование опубликовано в Astrophysical Journal, пишет Phys.

По словам астрономов, современные модели предполагают, что распределение различных химических элементов в короне Солнца является постоянным во времени и пространстве. Но исследование показывает, что это не так. Ученые обнаружили, что распределение химических элементов, например, железа, меняется со временем.

Для объяснения коронального дождя существующие модели физики Солнца требовали нагрева плазмы в течение нескольких часов или дней. Но солнечные вспышки могут происходить всего за несколько минут. По словам ученых, изменение содержания химических элементов в короне Солнца объясняет, почему так быстро образуется корональный дождь.

По словам астрономов, это открытие помогает лучше понять физику Солнца и процессы, которые происходят на нашей звезде.

Теперь ученые знают, что содержание химических элементов в атмосфере Солнца должно меняться со временем, что ставит под сомнение современные модели, которые показывали, что этого не происходит. Это значит, что данное открытие выходит далеко за рамки корональных дождей, ведь оно заставляет переосмыслить процессы в короне Солнца и движение энергии в атмосфере нашей звезды.

Также это открытие позволит астрономам лучше моделировать поведение Солнца во время солнечных вспышек. Это в свою очередь поможет лучше прогнозировать космическую погоду, которая влияет на нашу повседневную жизнь.

