Может мы неправильно понимаем Вселенную: темная материя и темная энергия могут не существовать

Несколько десятилетий астрономы считают, что во Вселенной существует два загадочных компонента: темная материя и темная энергия. Первая нужна для того, чтобы галактики существовали как единое целое, а потому создает дополнительную гравитацию. Вторая необходима для объяснения ускоренного расширения Вселенной. Но ученые считают, что и темная материя, и темная энергия, возможно, вообще не существуют.

Некоторые наблюдаемые странные явления во Вселенной астрономы объясняют наличием темной материи и темной энергии. Но оба эти компоненты Вселенной так и не удалось обнаружить напрямую, есть лишь косвенные признаки их существования, хотя многие ученые уверены в том, что темная энергия и темная материя существуют. Но авторы нового исследования, опубликованного в журнале Galaxies, представили теорию, согласно которой темная энергия и темная материя, возможно являются лишь иллюзией. То, что мы воспринимаем как темную материю и темную энергию, может быть просто следствием действия естественных сил Вселенной, которые медленно ослабевают по мере ее старения, пишет Phys.

Новая теория предполагает, что если основные силы природы, например, гравитация, медленно меняются со временем и в пространстве, то это может объяснить странное поведение звезд в галактиках и расширение Вселенной. Авторы исследования считают, что главные силы природы ослабевают по мере расширения Вселенной в течение длительного времени. Из-за этого создается впечатление, что существует дополнительная сила, ускоряющая расширение космоса, известная как темная энергия. А в масштабах галактик изменение сил природы в связанном гравитацией пространстве приводит к возникновению дополнительной гравитации, которая как считается, создана темной материей. Авторы исследования говорят, что и темная энергия, и темная материя могут быть лишь космической иллюзией, которая возникает из-за изменения констант сил природы, которые определяют интенсивность этих сил.

По словам астрономов, темная материя и темная энергия используется для объяснения некоторых наблюдаемых явлений, чтобы их можно было согласовать со стандартной космологической моделью, объясняющей эволюцию Вселенной. Но новая теория для объяснения этих явлений не требует этих невидимых компонентов космоса.

Авторы исследования говорят, что их теория может объяснить слишком быстрое вращение звезд во внешних частях галактик без наличия темной материи. Это является результатом того, что Вселенная является неоднородной и силы природы меняются с течением времени.

Новая теория содержит параметр α, возникающий из-за эволюции сил природы. Этот параметр является дополнительным компонентом в уравнениях гравитации, который создает эффекты, аналогичные тем, которые астрономы приписывают темной материи и темной энергии.

В больших масштабах Вселенной, в размерах более 600 миллионов лет, этот параметр является постоянным, то есть константой. Но в гораздо меньших масштабах, на уровне галактик, поскольку распределение обычной материи меняется, параметр α также меняется, что приводит к появлению дополнительной гравитации. Поэтому новая теория предсказывает, что в областях Вселенной с большим содержанием обычной материи эффект дополнительной гравитации меньше, а там, где плотность материи низкая, он больше.

Поэтому вместо того, чтобы в галактиках существовала темная материя, создающая дополнительную гравитацию, она создается из-за параметра α. По словам ученых, использование этого параметра объясняет наблюдаемые кривые вращения галактик, когда звезды во внешних частях галактик движутся быстрее, чем ожидалось.

Авторы исследования считают, что эта теория может решить некоторые из самых больших загадок астрономии. Например, ученые пока не могут объяснить, каким образом в ранней Вселенной очень быстро смогли возникнуть очень массивные галактики. Ученые считают, что на самом деле это связано с тем, что Вселенная имеет примерно в 2 раза больший возраст, чем считается, то есть ей не 13,8 миллиарда лет, а более 27 миллиардов лет. Это значит, что времени для формирования таких галактик было достаточно.

Новая теория может полностью изменить наше представление о Вселенной, но нужно ее еще доказать.

