Эта рекордная Большая комета была видна невооруженным глазом в течение 569 дней (фото)

Если вам не удалось увидеть эту огромную и яркую комету, то в следующий раз она будет видна в нашем небе только примерно в 4380 году.

21 октября этого года комета C/2025 A6 (Lemmon) приблизится к Земле. Считается, что она будет настолько яркой, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом. А 19-21 октября можно будет наблюдать, правда, скорее всего с помощью бинокля, комету C/2025 R2 (SWAN). Но одна из самых впечатляющих комет в новейшей истории была видна в небе невооруженным глазом в 1997 году. Эта комета была настолько огромной и яркой, что ее назвали Большая комета 1997 года. Ее официальное название C/1995 O1 (Хейла — Боппа) и эта комета была видна в небе в течение рекордных 569 дней. Таким образом был побит рекорд Большой кометы 1811 года, пишет IFLScience.

23 июля 1995 года два американских астронома, Алан Хейл и Томас Бопп, независимо друг от друга открыли новую комету. Хейл проводил наблюдение за шаровым скоплением М70 в созвездии Стрельца и обнаружил неизвестный объект. Астроном проверил каталог астрономических объектов и обнаружил, что действительно, о таком объекте, ничего неизвестно. Ученые решил, что он обнаружил новую комету, о чем на следующий день сообщил Международному астрономическому союзу.

Томас Бопп также наблюдал за шаровым скоплением М70 и обнаружил неизвестный объект. Он также пришел к выводу, что обнаружил новую комету, о чем также сообщил Международному астрономическому союзу. На следующий день.

Комета C/1995 O1 (Хейла — Боппа) или Большая комета 1997 года Фото: NASA

Оказалось, что комета, получившая официальное название комета C/1995 O1 (Хейла — Боппа), на время открытия находилась на расстоянии примерно 1 миллиард километров от Солнца, это примерно в 7 раз дальше, чем находится Земля.

Большими кометами называют кометы, которые становятся особенно яркими и заметными для наблюдателей с Земли. Поэтому комета C/1995 O1 (Хейла — Боппа) стала также известная как Большая комета 1997 года. Ее видели жители разных стран невооруженным глазом в течение рекордных 569 дней в 1996 и 1997 году. Лучше всего комета была видна в марте и в начале апреля 1997 года, когда находилась максимально близко к Земле на расстоянии более 190 миллионов километров.

Комету C/1995 O1 (Хейла — Боппа) видели жители разных стран невооруженным глазом в течение рекордных 569 дней в 1996 и 1997 году Фото: NASA

Комета C/1995 O1 (Хейла — Боппа) была видна невооруженным глазом из-за своей очень большой яркости. Например, 1 апреля 1997 года комета была ярче всех звезд на небе. При этом стоит сказать, что это огромная комета, диаметр ядра которой составляет примерно 60 километров. То есть она примерно в 5 раз больше астероида, уничтожившего динозавров более 60 миллионов лет назад.

Комета C/1995 O1 (Хейла — Боппа) совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 2534 года и в последний раз она находилась максимально близко к Солнцу как раз 1 апреля 1997 года. В следующий раз, как показывают расчеты астрономов, Большая комета 1997 года будет видна в небе Земли только примерно в 4380 году.

Комета C/1995 O1 (Хейла — Боппа). Фотография космического телескопа Хаббл Фото: NASA

Пока что комета C/1995 O1 (Хейла — Боппа) является рекордной с точки зрения длительности ее наблюдения невооруженным глазом. До этого такой рекорд удерживала Большая комета 1811 года, официально названная C/1811 F1, которую жители Земли могли видеть невооруженным глазом в течение 260 дней.

