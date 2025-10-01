Может это инопланетяне: странный объект в Солнечной системе, возможно, отправил радиосигнал

Новая теория известного охотника за инопланетянами из Гарварда предполагает, что объект 3I/ATLAS мог отправить на Землю знаменитый радиосигнал “Вау!”. Ученый считает, что этот объект может все же быть космическим кораблем инопланетян, которые могут быть настроены враждебно.

Радиосигнал из глубокого космоса, который получил название сигнал "Вау" уже 48 лет не дает покоя ученым, которые пытаются раскрыть тайну его происхождения. Изначально считалось, что это может быть сообщение от потенциальных инопланетян. Теперь же известный охотник за инопланетянами, астроном из Гарварда Ави Леб, предположил, что этот сигнал мог отправить таинственный объект 3I/ATLAS, который сейчас находится во внутренней части Солнечной системы, пишет Futurism.

В 1977 году радиотелескоп Университета штата Огайо принял необычайный радиосигнал из глубокого космоса. Точный источник радиосигнала определить не удалось, но его характеристики указывали на то, что это может быть сообщение от потенциальной инопланетной цивилизации. Астроном Джерри Эйман распечатал запись сигнала, которая состояла из группы символов и написал на распечатке "Вау!", предполагая, что инопланетяне впервые связались с нами. С тех пор этот сигнал так и называется – "Вау!". За последние 48 лет ученые так и не пришли к единому мнению относительно источника этого сигнала длительностью всего 72 секунды.

Астроном Джерри Эйман распечатал запись сигнала, которая состояла из группы символов и написал на распечатке "Вау!", предполагая, что инопланетяне впервые связались с нами Фото: space.com

Теперь же Ави Леб предложил новую теорию, объясняющую этот загадочный радиосигнал. Астроном предполагает, что межзвездный объект 3I/ATLAS, который сейчас находится во внутренней части Солнечной системы, мог отправить этот радиосигнал в 1977 году, когда находился на расстоянии 600 астрономических единиц от нас. Это в 600 раз больше расстояния между Землей и Солнцем, которое составляет 150 миллионов километров.

К такому выводу Леб пришел после изучения траектории движения 3I/ATLAS и направления сигнала. Ученый предполагает, что то, что считается межзвездной кометой, может быть космическим кораблем инопланетян, обладающим очень мощным передатчиком. По словам Леба, чтобы послать сигнал с расстояния 600 астрономических единиц 3I/ATLAS должен иметь источник энергии мощностью от 0,5 до 2 гигаватт. По словам астронома, еще ни один радиотелескоп не использовали для изучения 3I/ATLAS, но этот объект может выпускать радиосигналы и сейчас.

Астроном предполагает, что межзвездный объект 3I/ATLAS (на фото), который сейчас находится во внутренней части Солнечной системы, мог отправить этот радиосигнал в 1977 году, когда находился на расстоянии 600 астрономических единиц от нас Фото: NASA

Напоминаем, что большинство ученых считают, что, обнаруженный в начале июля межзвездный объект 3I/ATLAS является обычной кометой, которая прибыла из другой звездной системы. Но, как уже писал Фокус, Леб указывает на то, что 3I/ATLAS имеет необычный химический состав, странную траекторию движения, а также обладает огромной массой и размером. Расчеты ученого показывают, что этот объект может быть диаметром около 5 километров и весить примерно 33 миллиарда тонн. Поэтому это может быть космический корабль потенциальной инопланетной цивилизации.

Леб говорит, что, если это так, что существует вероятность того, что данная цивилизация может быть настроена враждебно по отношению к нам. И потенциальный контакт с инопланетянами может иметь разрушительные последствия для человеческой цивилизации.

В то же время, как уже писал Фокус, недавнее исследование сигнала "Вау!" показало, что он имеет естественное происхождение, что исключает возможность того, что его прислали инопланетяне. Хотя точно раскрыть тайну этого сигнала ученым пока не удалось.

