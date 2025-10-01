Може це інопланетяни: дивний об'єкт у Сонячній системі, можливо, надіслав радіосигнал

Нова теорія відомого мисливця за інопланетянами з Гарварду припускає, що об'єкт 3I/ATLAS міг відправити на Землю знаменитий радіосигнал "Вау!". Вчений вважає, що цей об'єкт може все ж бути космічним кораблем інопланетян, які можуть бути налаштовані вороже.

Радіосигнал із глибокого космосу, який отримав назву сигнал "Вау", уже 48 років не дає спокою вченим, які намагаються розкрити таємницю його походження. Спочатку вважалося, що це може бути повідомлення від потенційних інопланетян. Тепер же відомий мисливець за інопланетянами, астроном із Гарварду Аві Леб, припустив, що цей сигнал міг надіслати таємничий об'єкт 3I/ATLAS, який зараз перебуває у внутрішній частині Сонячної системи, пише Futurism.

У 1977 році радіотелескоп Університету штату Огайо прийняв надзвичайний радіосигнал із глибокого космосу. Точне джерело радіосигналу визначити не вдалося, але його характеристики вказували на те, що це може бути повідомлення від потенційної інопланетної цивілізації. Астроном Джеррі Ейман роздрукував запис сигналу, який складався з групи символів і написав на роздруківці "Вау!", припускаючи, що інопланетяни вперше зв'язалися з нами. Відтоді цей сигнал так і називається — "Вау!". За останні 48 років учені так і не дійшли єдиної думки щодо джерела цього сигналу тривалістю всього 72 секунди.

Тепер же Аві Леб запропонував нову теорію, що пояснює цей загадковий радіосигнал. Астроном припускає, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який наразі перебуває у внутрішній частині Сонячної системи, міг надіслати цей радіосигнал у 1977 році, коли перебував на відстані 600 астрономічних одиниць від нас. Це в 600 разів більше за відстань між Землею і Сонцем, яка становить 150 мільйонів кілометрів.

Такого висновку Леб дійшов після вивчення траєкторії руху 3I/ATLAS і напрямку сигналу. Вчений припускає, що те, що вважається міжзоряною кометою, може бути космічним кораблем інопланетян, що має дуже потужний передавач. За словами Леба, щоб послати сигнал із відстані 600 астрономічних одиниць 3I/ATLAS має мати джерело енергії потужністю від 0,5 до 2 гігават. За словами астронома, ще жоден радіотелескоп не використовували для вивчення 3I/ATLAS, але цей об'єкт може випускати радіосигнали і зараз.

Нагадуємо, що більшість вчених вважають, що, виявлений на початку липня міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS є звичайною кометою, яка прибула з іншої зоряної системи. Але, як уже писав Фокус, Леб вказує на те, що 3I/ATLAS має незвичайний хімічний склад, дивну траєкторію руху, а також володіє величезною масою і розміром. Розрахунки вченого показують, що цей об'єкт може бути діаметром близько 5 кілометрів і важити приблизно 33 мільярди тонн. Тож це може бути космічний корабель потенційної інопланетної цивілізації.

Леб каже, що, якщо це так, то існує ймовірність того, що дана цивілізація може бути налаштована вороже по відношенню до нас. І потенційний контакт з інопланетянами може мати руйнівні наслідки для людської цивілізації.

Водночас, як уже писав Фокус, недавнє дослідження сигналу "Вау!" показало, що він має природне походження, що виключає можливість того, що його надіслали інопланетяни. Хоча точно розкрити таємницю цього сигналу вченим поки що не вдалося.

