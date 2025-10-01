Елемент для безмежної енергії: чи можна заробити на видобутку гелію-3 на Місяці
Експерти вважають, що при ціні в 20 мільйонів доларів за кілограм можна побудувати хороший бізнес, добуваючи гелій-3 на супутнику Землі.
Кілька компаній переконані, що видобуток гелію-3 на Місяці є реальним джерелом доходу. Чи потрібен нам гелій-3, і якщо так, то для чого? Про це пише Space.
Гелій-3 — це легкий, стабільний ізотоп гелію, що володіє унікальними властивостями, які роблять його надзвичайно цінним і затребуваним у різних галузях, особливо в дослідженнях термоядерного синтезу. На Землі гелій-3 зустрічається дуже рідко. Він становить лише приблизно 0,0002% від загальної кількості природного гелію на нашій планеті. Основним джерелом гелію-3 на Землі є розпад тритію, радіоактивного ізотопу водню.
Гелій-3 перебуває на поверхні Місяця мільярди років. Він входить до складу місячного реголіту, тобто суміші з пилу та каміння, що покриває поверхню Місяця. Але за мільярди років гелій-3 також проник і на глибину до кількох метрів.
Девід Лоуренс, фізик і планетолог з Університету Джонса Гопкінса (США) вважає, що найкращим способом виявлення гелію-3 на Місяці є виявлення його за допомогою мінералу ільменіт, що містить титан. Там, де спостерігається підвищений вміст титану, можна очікувати і найбільшої кількості гелію-3.
Американська компанія Interlune планує видобувати на Місяці рідкоземельні метали, а також важкий ізотоп гелію — гелій-3. Раніше цього року, як уже писав Фокус, Interlune представила повномасштабний прототип видобувної машини. Вона призначена для обробки 100 тонн місячного реголіту на годину, щоб добувати гелій-3 на Місяці. Interlune орієнтується на те, що, цей ізотоп у короткостроковій перспективі буде дуже затребуваний для надпровідних квантових обчислень.
Представники компанії Interlune кажуть, що для того, щоб квантові комп'ютерні чипи працювали, їх необхідно охолодити практично до абсолютного нуля. Для цього необхідний гелій-3. При ціні в 20 мільйонів доларів за кілограм можна побудувати хороший бізнес протягом наступних п'яти-семи років, вважають у компанії.
Щоб почати підготовку до видобутку гелію-3 Interlune вже в грудні відправить на Місяць спеціальний прилад на борту посадкового модуля Griffin, який допоможе оцінити кількість і концентрацію гелію-3 в місячному реголіті.
Американська компанія Magna Petra використовує інший підхід до видобутку гелію-3 на Місяці. Компанія має намір стати ключовим гравцем у постачанні гелію-3 на Землю з Місяця, який можна використовувати в технологіях медичної візуалізації, квантових обчислень і термоядерної енергетики. Вважається, що гелій-3 можна використовувати для отримання термоядерної енергії, яка є практично безмежною.
Підхід Magna Petra до видобутку гелію-3 полягає в зборі газоподібних атомів ізотопу, а не у видобутку його з місячного реголіту традиційними методами. Компанія запатентувала нову технологію, яка допоможе збирати газоподібний гелій-3 після механічного впливу на місячний реголіт.
Magna Petra і японська компанія ispace домовилися про співпрацю під час майбутніх місій на поверхню Місяця для розвідки місця розташування гелію-3.
Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що надра зворотного боку Місяця можуть бути холоднішими, ніж надра видимого нам боку супутника Землі.