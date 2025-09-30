Зворотний бік Місяця ще більш дивний, ніж передбачалося: там інша температура (фото)

Нове дослідження припускає, що внутрішня частина зворотного боку Місяця може бути холоднішою, ніж та, що постійно звернена до Землі. Таким чином результати додають більше загадковості темній стороні супутника Землі.

Астрономам уже відомо, що дві сторони Місяця сильно відрізняються одна від одної. Тепер же дослідження, опубліковане в журналі Nature Geoscience, показує, що вони різняться ще сильніше, ніж припускали вчені. Астрономи провели аналіз зразків гірських порід, які вперше в історії доставив на Землю зі зворотного боку Місяця китайський апарат "Чан'е-6". Дослідження показало, що внутрішня частина зворотного боку Місяця може бути значно холоднішою, ніж видима нам сторона супутника Землі, пише Gizmodo.

Колись астрономи вважали, що ближній і зворотний бік Місяця відносно схожі, але за останні 50 років досліджень виявилося, що це не так. Наприклад, тільки 1% зворотного боку Місяця вкритий місячними морями, тобто темними рівнинами, що були створені внаслідок давніх вулканічних вивержень. Для порівняння, видима 31% поверхні видимого боку Місяця вкрита місячними морями.

Минулі дослідження також показали, що гірські породи на зворотному боці Місяця мають зовсім інший хімічний склад, ніж породи на повернутому до нас боці. Також вчені виявили, що кора зворотного боку Місяця в середньому приблизно на 20 кілометрів товща, ніж кора видимої сторони.

Раніше астрономи припускали, що температура в мантії зворотно і ближнього боку Місяця істотно відрізняється. Тепер же автори нового дослідження надали перші докази того, що це справді так.

Видимий бік Місяця (ліворуч) та його зворотний бік Фото: solar-system

Вчені провели аналіз зразків гірських порід зі зворотного боку Місяця і з'ясували, що ці камені утворилися 2,8 мільярда років тому. Хімічний склад зразків дає змогу припустити, що їх було створено з лави, що застигла глибоко під поверхнею Місяця за температури приблизно 1100 градусів Цельсія. Це приблизно на 100 градусів Цельсія нижче, ніж температура зразків, створених у надрах видимої сторони Місяця.

Хоча вчені не знають поточної температури в мантії зворотного і видимого боку Місяця, вони вважають, що різниця температур могла зберігатися дуже довго. Можливо, вона існує і зараз. Щоб це визначити, потрібні додаткові дослідження.

Вчені вважають, що внутрішня частина зворотного боку Місяця може бути холоднішою, оскільки там менше хімічних елементів, які виділяють тепло під час радіоактивного розпаду, таких як уран, торій і калій.

Попередні дослідження припускали, що нерівномірний розподіл таких хімічних елементів у двох півкулях Місяця міг виникнути після зіткнення масивного астероїда зі зворотним боком Місяця. У результаті породи, що містять ці елементи, перемістилися на ближній бік Місяця. Також існує припущення, що внутрішня частина ближнього боку Місяця може бути теплішою через гравітаційне тяжіння Землі.

