NASA збирається побудувати ціле село на Місяці з ядерним реактором до 2035 року

Адміністратор NASA розкрив плани зі створення постійної бази на Місяці протягом найближчого десятиліття. NASA також готується до першої в історії висадки людини на Марс.

Глава NASA Шон Даффі взяв участь у черговому Міжнародному конгресі астронавтики, який зараз проходить у Сіднеї (Австралія). Під час дискусії з представниками інших космічних агентів світу Даффі розповів про плани США щодо освоєння Місяця в найближчому майбутньому, пише Daily Mail.

За словами Даффі, NASA збирається забезпечити постійну присутність людини на Місяці протягом наступного десятиліття. При цьому глава NASA заявив, що космічне агентство США розмістить на Місяці ціле "село" до 2035 року. Це означає, що США планують побудувати постійну базу на поверхні супутника Землі і це буде, за словами Даффі, "не просто база, а ціле село".

Як уже писав Фокус, у лютому наступного року NASA може відправити першу з 1972 року пілотовану місію на Місяць. Місія "Артеміда-2" передбачає не посадку астронавтів на поверхню Місяця, а лише обліт супутника Землі протягом 10 денного польоту. Але ця місія має вирішальне значення для підготовки приземлення астронавтів на Місяці в середині 2027 року. Кінцева мета найближчих місій на Місяць полягає у створенні постійної американської бази на поверхні супутника Землі.

Ця база, ймовірно, працюватиме на енергії, створеної за допомогою ядерного реактора, зможе приймати астронавтів на постійній основі та буде побудована з матеріалів, знайдених на поверхні Місяця.

Даффі також заявив, що крім будівництва бази на Місяці, однією з цілей NASA на найближче десятиліття є підготовка до першої в історії висадки людини на Марсі. Глава NASA вважає, що через 10 років США, можливо, будуть уже на порозі висадки астронавтів на Червоній планеті.

Після того, як завершиться місія "Артеміда-2", NASA збирається здійснити місію "Артеміда-3", коли астронавти вперше з 1972 року ступлять на поверхню Місяця в середині 2027 року. У рамках програми "Аполлон" понад 50 років тому астронавти перебували на поверхні Місяця до 22 годин, але астронавти місії "Артеміда-3" проведуть на Місяці до 7 днів. Зібрані астронавтами дані побіжать підготуватися до будівництва першої американської бази на Місяці.

Як уже писав Фокус, у серпні NASA оголосило про плани побудувати перший в історії ядерний реактор на Місяці до 2030 року, який повинен буде забезпечити енергією майбутню базу. Цей ядерний реактор має виробляти 100 кВт електроенергії. Цієї кількості енергії буде достатньо, щоб астронавти змогли пережити місячну ніч, яка триває 14 земних днів, коли сонячні панелі не зможуть виробляти достатню кількість енергії.

У NASA вважають, що побудувати майбутню базу на Місяці можна за допомогою матеріалів, зібраних на його поверхні. Для цього потрібно використовувати місячний ґрунт, змішаний з іншими матеріалами, що дасть змогу отримати цемент, необхідний для створення споруд. Якщо все піде за планом, то базу можна буде надрукувати на 3D-принтері за допомогою апаратів, відправлених на Місяць, використовуючи місячний ґрунт і воду.

