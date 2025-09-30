Новий рекорд: фізики створили магнітне поле, яке в 700 000 разів сильніше, ніж у Землі

За словами вчених, новий надпровідний магніт можна застосувати для різних досліджень, зокрема для експериментів із термоядерного синтезу.

Related video

За правильних умов надпровідні магніти дають змогу електриці текти практично безперешкодно, створюючи сильні магнітні поля для різних цілей, зокрема для експериментів із термоядерного синтезу. Сильніше магнітне поле відкриває вченим більше можливостей для досліджень. Завдяки створеному надпровідному магніту китайські фізики змогли створити найпотужніше магнітне поле на Землі, пише Gizmodo.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені з Інституту фізики плазми Китайської академії наук створили повністю надпровідний магніт. З його допомогою фізики змогли створити рекордне магнітне поле напруженістю 35,1 Тесла, що в 700 000 разів більше, ніж у глобального магнітного поля Землі. Рекордне магнітне поле зберігалося в стабільному стані протягом 30 хвилин.

Попередній рекорд, що становив 32,35 Тесла, також був встановлений фізиками з Інституту електротехніки Китайської академії наук 6 років тому.

Тесла (Тл) — це міжнародна одиниця вимірювання напруженості магнітного поля. Магнітне поле Землі становить близько 0,00005 Тл, тоді як надпровідний магніт в апараті МРТ створює поле напруженістю приблизно 3 Тл.

За словами вчених, новий надпровідний магніт можна буде застосувати в будь-яких технологіях, де потрібні надпотужні магніти, як-от аерокосмічні електромагнітні двигуни, передача енергії, магнітно-резонансна томографія (МРТ), а також термоядерний синтез.

Завдяки створеному надпровідному магніту китайські фізики змогли створити найпотужніше магнітне поле на Землі Фото: Антарктида

Щоб отримати сильніше магнітне поле, фізики об'єднали низькотемпературні магніти з магнітами, що працюють за вищої температури. Досягнення стану надпровідності часто вимагає надзвичайно низьких температур. Надпровідні магніти вже використовують в апаратах МРТ або прискорювачах частинок. Також надпровідні магніти мають велике значення для роботи термоядерних реакторів.

У цих реакторах відбувається термоядерний синтез, тобто об'єднання атомів (здебільшого ізотопів водню), внаслідок чого виділяється величезна кількість енергії та тепла. Це тепло передається надпровідним магнітам, які призначені для безпечного обмеження реакції синтезу.

Новий повністю надпровідний магніт може поліпшити експерименти з термоядерного синтезу, який, як відомо, підтримує життя зірок, зокрема й Сонця. Стабільний і керований термоядерний синтез на Землі дасть змогу отримати практично безмежну енергію. Поки що вчені працюють з експериментальними термоядерними реакторами, але в майбутньому можуть з'явитися термоядерні електростанції, які будуть схожі на АЕС, але не створюватимуть шкідливих радіоактивних відходів.

Як уже писав Фокус, фізики вважають, що наш Всесвіт міг народитися всередині чорної діри. Можливо, ми все ще живемо всередині цього об'єкта, який знаходиться в іншому Всесвіті.

Також Фокус писав про те, що наземні телескопи бачитимуть космос так само добре, як і космічні. Вчені створили алгоритм, що дає змогу отримувати зображення астрономічних об'єктів з наземних телескопів настільки ж чіткі, як і з космосу.