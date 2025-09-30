Новый рекорд: физики создали магнитное поле, которое в 700 000 раз сильнее, чем у Земли

По словам ученых, новый сверхпроводящий магнит можно применить для разных исследований, в том числе для экспериментов по термоядерному синтезу.

При правильных условиях сверхпроводящие магниты позволяют электричеству течь практически беспрепятственно, создавая сильные магнитные поля для различных целей, включая эксперименты по термоядерному синтезу. Более сильное магнитное поле открывает ученым больше возможностей для исследований. Благодаря созданному сверхпроводящему магниту китайские физики смогли создать самое мощное магнитное поле на Земле, пишет Gizmodo.

Ученые из Института физики плазмы Китайской академии наук создали полностью сверхпроводящий магнит. С его помощью физики смогли создать рекордное магнитное поле напряженностью 35,1 Тесла, что в 700 000 раз больше, чем у глобального магнитного поля Земли. Рекордное магнитное поле сохранялось в стабильном состоянии в течение 30 минут.

Предыдущий рекорд, составивший 32,35 Тесла, также был установлен физиками из Института электротехники Китайской академии наук 6 лет назад.

Тесла (Тл) — это международная единица измерения напряженности магнитного поля. Магнитное поле Земли составляет около 0,00005 Тл, в то время как сверхпроводящий магнит в аппарате МРТ создает поле напряженностью примерно 3 Тл.

По словам ученых, новый сверхпроводящий магнит можно будет применить в любых технологиях, где требуются сверхмощные магниты, таких как аэрокосмические электромагнитные двигатели, передача энергии, магнитно-резонансная томография (МРТ), а также термоядерный синтез.

Чтобы получить более сильное магнитное поле, физики объединили низкотемпературные магниты с магнитами, работающими при более высокой температуре. Достижение состояния сверхпроводимости часто требует чрезвычайно низких температур. Сверхпроводящие магниты уже используют в аппаратах МРТ или ускорителях частиц. Также сверхпроводящие магниты имеют большое значение для работы термоядерных реакторов.

В этих реакторах происходит термоядерный синтез, то есть объединение атомов (в основном изотопов водорода), в результате чего выделяется огромное количество энергии и тепла. Это тепло передается сверхпроводящим магнитам, которые предназначены для безопасного ограничения реакции синтеза.

Новый полностью сверхпроводящий магнит может улучшить эксперименты по термоядерному синтезу, который, как известно, поддерживает жизнь звезд, в том числе и Солнца. Стабильный и управляемый термоядерный синтез на Земле позволит получить практически безграничную энергию. Пока что ученые работают с экспериментальными термоядерными реакторами, но в будущем могут появиться термоядерные электростанции, которые будут похожи на АЭС, но не создающие вредных радиоактивных отходов.

