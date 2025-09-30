NASA собирается построить целую деревню на Луне с ядерным реактором до 2035 года

Администратор NASA раскрыл планы по созданию постоянной базы на Луне в течение ближайшего десятилетия. NASA также готовится к первой в истории высадке человека на Марс.

Глава NASA Шон Даффи принял участие в очередном Международном конгрессе астронавтики, который сейчас проходит в Сиднее (Австралия). В ходе дискуссии с представителями других космических агентов мира Даффи рассказал о планах США по освоению Луны в ближайшем будущем, пишет Daily Mail.

По словам Даффи, NASA собирается обеспечить постоянное присутствие человека на Луне в течение следующего десятилетия. При этом глава NASA заявил, что космическое агентство США разместит на Луне целую "деревню" до 2035 года. Это значит, что США планируют построить постоянную базу на поверхности спутника Земли и это будет, по словам Даффи, "не просто база, а целая деревня".

Как уже писал Фокус, в феврале следующего года NASA может отправить первую с 1972 году пилотируемую миссию на Луну. Миссия "Артемида-2" предусматривает не посадку астронавтов на поверхность Луны, а лишь облет спутника Земли в течение 10 дневного полета. Но эта миссия имеет решающее значение для подготовки приземления астронавтов на Луне в середине 2027 года. Конечная цель ближайших миссий на Луну состоит в создании постоянной американской базы на поверхности спутника Земли.

Эта база, вероятно, будет работать на энергии, созданной с помощью ядерного реактора, сможет принимать астронавтов на постоянной основе и будет построена из материалов, найденных на поверхности Луны.

Даффи также заявил, что кроме строительства базы на Луне, одной из целей NASA на ближайшее десятилетие является подготовка в первой в истории высадке человека на Марсе. Глава NASA считает, что через 10 лет США, возможно, будут уже на пороге высадки астронавтов на Красной планете.

После того, как завершиться миссия "Артемида-2", NASA собирается осуществить миссию "Артемида-3", когда астронавты впервые с 1972 года ступят на поверхность Луны в середине 2027 года. В рамках программы "Аполлон" более 50 лет назад астронавты находились на поверхности Луны до 22 часов, но астронавты миссии "Артемида-3" проведут на Луне до 7 дней. Собранные астронавтами данные побегут подготовиться к строительству первой американской базы на Луне.

Как уже писал Фокус, в августе NASA объявило о планах построить первый в истории ядерный реактор на Луне до 2030 года, который должен будет обеспечить энергией будущую базу. Этот ядерный реактор должен вырабатывать 100 кВт электроэнергии. Этого количества энергии будет достаточно, чтобы астронавты смогли пережить лунную ночь, которая продолжается 14 земных дней, когда солнечные панели не смогут вырабатывать достаточное количество энергии.

В NASA считают, что построить будущую базу на Луне можно с помощью материалов, собранных на ее поверхности. Для этого нужно использовать лунную почву, смешанную с другими материалами, что позволит получить цемент, необходимый для создания сооружений. Если все пойдет по плану, то базу можно будет напечатать на 3D-принтере с помощью аппаратов, отправленных на Луну, используя лунную почву и воду.

