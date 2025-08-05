США ускоряет возведение ядерного реактора на Луне, чтобы РФ и КНР не объявили "запретную зону", — СМИ

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует построить ядерный реактор на Луне до 2030 года. По словам журналистов Politico, агентство обеспокоено совместным проектом Китая и России, которые смогут "объявить запретную зону" на Луне, если построят реактор первыми.

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По данным источников Politico, министр транспорта Соединенных Штатов Америки Шон Даффи объявит об ускорении программы строительства на этой неделе. Полученные изданием документы свидетельствуют, что Даффи объявит более четкие сроки в то время, когда NASA сталкивается со значительным сокращением бюджета.

Если раньше NASA финансировало проектирование реактора на 40 кВт и готовило его запуск к началу 2030-х годов, то новая директива по реакторам обязывает агентство запросить от компаний предложения по запуску ядерного реактора мощностью 100 кВт до 2030 года, пишут авторы материала.

Кроме того, что реактор является ключевым фактором для возвращения астронавтов на спутник, в директиве говорится, что страна, которая первой завершит строительство, сможет "объявить запретную зону, что существенно будет препятствовать Соединенным Штатам", утверждают со ссылкой на директиву журналисты. Отметим, Россия и Китай не являются подписантами разработанных США и союзниками Соглашений Артемиды, которые предусматривают договоренности по совместному исследованию и мирному освоению космоса. Украина подписала эти соглашения в 2020 году.

Среди прочего, директива обязывает NASA назначить руководителя инициативы и получить от промышленности информацию о возможностях строительства в течение 60 дней. Агентство должно найти компании, способные запустить реактор до 2030 года, потому что примерно в это время своего первого астронавта на Луну планирует высадить Китайская Народная Республика.

По словам журналистов, ядерный реактор на Луне и новая МКС должны ускорить усилия США по освоению Луны и Марса, к которому стремится и Китай. Эти планы соответствуют сосредоточению на пилотируемых космических полетах администрации президента США Дональда Трампа. Издание отмечает, что предложенный Белым домом бюджет увеличит финансирование пилотируемых космических полетов на 2026 год за счет сокращения других программ.

Ядерный реактор на луне: что известно о планах NASA

NASA совместно с Министерством энергетики США объявили о намерении установить на спутнике Земли ядерный реактор в 2021 году.

В феврале 2024 года стало известно, что NASA заключило контракты для создания реактора и развития ядерной энергетики на Луне с тремя частными компаниями-подрядчиками еще в 2022 году и завершает первую фазу проектирования. Издание Space писало, что реактор должен обеспечивать астронавтов электроэнергией во время долгой лунной ночи, которая длится 14 земных дней, а также сыграет важную роль в программе Artemis, цель которой — достичь долгосрочного присутствия человека на Луне. первый реактор планируют разместить в районе Южного полюса спутника — он должен быть не тяжелее 6 тонн, работать на низко обогащенном уране и выдавать мощность 40 кВт.

В декабре 2023 года компания Rolls-Royce представила свой ядерный реактор, который должны отправить на Луну в 2029 году.

"Роскомос" в марте 2024 года заявил о ядерном проекте России и Китая на Луне, в рамках которого к 2035 году планируют построить ядерный реактор для обеспечения энергией будущей совместной базы под названием Международная научная лунная станция.

Напомним, 5 августа СМИ писали, что исследования обнаружили на Луне серьезную угрозу для людей. Ученые выяснили, что землетрясения на спутнике Земли могут разрушать будущие базы.