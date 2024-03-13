Ядерный проект России и Китая на Луне: что страны собираются построить на спутнике Земли

Новый проект нацелен на обеспечение энергией будущей совместной лунной базы, которую КНР и РФ планируют строить вместе.

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"Роскомос" заявил о том, что совместно с Китаем планирует построить на Луне ядерный реактор к 2035 году. Этот реактор должен обеспечить электроэнергией будущую лунную базу, которую также планируют вместе построить КНР и РФ, пишет Space.

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Еще 3 года назад "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление (CNSA) объявили о совместном намерении построить на Луне базу под названием Международная научная лунная станция.

Хотя изначально заявлюсь о том, что на этой базе смогут работать астронавты из разных стран, скорее всего астронавты NASA не смогут туда попасть. И причина кроется в достаточно холодных отношениях между США и Китаем, а также с Россией из-за ее вторжения в Украину.

Теперь же стало известно, что "Роскосмос" планирует совместно с CNSA планирует построить ядерный реактор на Луне, который будет вырабатывать электроэнергию для будущей лунной базы. Срок реализации данного проекта обозначен как 2033-2035 годы.

Согласно сообщению "Роскомоса" строительство ядерного реактора будет происходить без участия человека и необходимые технологические решения для выполнения этой задачи "почти готовы". Ядерные реакторы, вероятно, будут необходимы для поддержания деятельности будущих баз на Луне, так как солнечные панели не смогут создавать достаточного количества электроэнергии. Пока что точно не ясно, какой размер и форму будет иметь ядерный реактор на Луне, который планирует создать РФ вместе с Китаем.

Теперь же стало известно, что "Роскосмос" планирует совместно с CNSA планирует построить ядерный реактор на Луне, который будет вырабатывать электроэнергию для будущей лунной базы. Срок реализации данного проекта обозначен как 2033-2035 годы Фото: space.com

Ни Россия, ни Китай еще не разу не отправляли своих астронавтов на Луну, хотя последний уже давно заявляет о планах сделать это к концу десятилетия. В рамках подготовки к этому полету Китай проведет испытание новых огромных многоразовых космических ракет, как уже писал Фокус.

В то же время КНР более удачливая, чем РФ в плане изучения Луны. В прошлом году первая за 47 лет российская лунная миссия закончилась катастрофой, когда посадочный аппарат "Луна-25" врезался в лунную поверхность, как уже писал Фокус.

Но Китай начиная 2013 года успешно доставил на Луну уже 3 посадочных аппарата. Последний из этого списка, "Чанъэ-5" собрал на Луне образцы местной породы, которые были доставлены на Землю. Этот подвиг Китай попытается повторить с миссией "Чанъэ-6", как уже писал Фокус. Особенность данной миссии состоит в том, что впервые в истории должны быть собраны образцы лунной породы на обратной стороне спутника Земли.

Также Фокус писал о еще одной важной для Китая миссии на Луну, которая состоится в 2028 году и заложит основу для будущей лунной базы.

Напоминаем, что NASA отправит водное послание для инопланетян, размещенное на зонде, который будет изучать спутник Юпитера Европу, как уже писал Фокус.