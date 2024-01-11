Впервые в истории. Китай отправляет модуль для сбора образцов на обратной стороне Луны

Это уже вторая миссия Китая по сбору образцов на Луне.

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В среду, 10 января, на китайский космодром Вэньчан на острове Хайнань, доставили посадочный модуль "Чанъэ-6", предназначенный для первого в истории сбора образцов на обратной стороне Луны. Аппарат массой 8,2 тонны отправит в космос ракета-носитель "Чанчжэн-5" примерно в мае этого года. А пока будет идти подготовка к этой исторической миссии. О том, как будет проходить миссия Китая на Луну, а также о дальнейших планах Китая на спутник Земли, пишет SpaceNews.

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Согласно заявлению Китайского национального космического управления, вскоре начнется подготовка к запуску сразу четырех аппаратов на Луну, которые входят в состав миссии "Чанъэ-6". Сначала на орбиту вокруг Луны будет выведен спутник-ретранслятор Queqiao-2 с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-8". Этот спутник необходим для поддержки связи с посадочным модулем на обратной стороне Луны. Запуск запланирован на ближайшие месяцы.

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А уже предположительно в мае этого года, к Луне с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" отправятся сразу три аппарата: сам посадочный модуль "Чанъэ-6", аппарат для отправки образцов на орбиту вокруг Луны и модуль для доставки этих образцов на Землю.

Новая китайская миссия является продолжением успешной миссии "Чанъэ-5" 2020 года. Тогда посадочный модуль собрал на видимой стороне Луны в Океане Бурь 1731 грамм местного реголита. После чего эти образцы были доставлены на Землю с помощью других космических аппаратов. Если эта миссия длилась 23 дня, то миссия "Чанъэ-6" будет продолжаться 53 дня.

Миссия Китая на обратной стороне Луны

Новый китайский посадочный модуль должен приземлиться на обратной стороне Луны в кратере Аполлон в южном полушарии обратной стороны Луны. Ученые хотят получить 2 кг не только поверхностного реголита, но и горной породы из коры Луны. Модуль добудет последние образцы с помощью бурения поверхности.

После того, как образцы будут собраны в специальную капсулу, она отправится на борту специального аппарата на орбиту вокруг Луны, где передаст образцы модулю, предназначенному для их доставки на Землю. Когда модуль приблизится к Земле, то он выпустит в атмосферу капсулу с образцами.

Орбитальный модуль миссии "Чанъэ-5" сделал это потрясающее изображение Луны и Земли в 2020 году Фото: space.com

Ученые считают, что исследование породы с обратной стороны Луны позволит лучше понять историю нашего спутника, Земли и всей Солнечной системы. Также ученые смогут выяснить, почему существует разница в составе породы на видимой и обратной стороне Луны.

Сначала образцы, собранные "Чанъэ-6", будут изучать только китайские ученые, но затем они передадут часть образцов с Луны в другие страны мира. Стоит сказать, что, хотя миссия "Чанъэ-5" завершилась еще в 2020 году, доступ к образцам лунного реголита ученые со всего мира получили только в августе 2023 года.

На сегодняшний день единственное в истории успешное приземление на обратной стороне Луны совершили также китайские аппараты миссии "Чанъэ-4": посадочный модуль и луноход. Хотя Китай не предоставляет много данных об этой миссии, все же страна заявляет, что оба аппарата все еще работают.

Планы Китая на Луну

Новую миссию Китая на Луну, и следующие в ближайшем будущем, эксперты считают испытательными перед высадкой двух китайских астронавтов на спутнике Земли к 2030 году. По крайне мере Китай заявляет, что такая цель существует.

Также Китай планирует в середине следующего десятилетия построить в районе южного полюса Луны Международную лунную исследовательскую станцию, то есть лунную базу. К проекту по созданию этой базы на начало декабря 2023 года присоединились еще 7 стран: Венесуэла, Россия, Беларусь, Южная Африка, Азербайджан, Пакистан и Египет.

Как уже писал Фокус, после заявления NASA о том, что пилотируемая миссия на Луну перенесена на год, известная теория заговора получила продолжение. Скептики в социальных сетях утверждают, что перенос полета человека на Луну является признаком того, что никто там на самом деле не был.