США прискорює зведення ядерного реактора на Місяці, щоб РФ і КНР не оголосили "заборонену зону", — ЗМІ

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) планує побудувати ядерний реактор на Місяці до 2030 року. За словами журналістів Politico, агентство стурбоване спільним проєктом Китаю та Росії, які зможуть "оголосити заборонену зону" на Місяці, якщо збудують реактор першими.

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За даними джерел Politico, міністр транспорту Сполучених Штатів Америки Шон Даффі оголосить про прискорення програми будівництва цього тижня. Отримані виданням документи свідчать, що Даффі оголосить чіткіші терміни в той час, коли NASA стикається зі значним скороченням бюджету.

Якщо раніше NASA фінансувало проєктування реактора на 40 кВт і готувало його запуск до початку 2030-х років, то нова директива щодо реакторів зобов'язує агентство запросити від компаній пропозиції щодо запуску ядерного реактора потужністю 100 кВт до 2030 року, пишуть автори матеріалу.

Крім того, що реактор є ключовим фактором для повернення астронавтів на супутник, у директиві йдеться, що країна, яка першою завершить будівництво, зможе "оголосити заборонену зону, що суттєво перешкоджатиме Сполученим Штатам", стверджують з посиланням на директиву журналісти. Зазначимо, Росія та Китай не є підписантами розроблених США та союзниками Угод Артеміди, які передбачають домовленості щодо спільного дослідження та мирного освоєння космосу. Україна підписала ці угоди 2020 року.

Серед іншого, директива зобов'язує NASA призначити керівника ініціативи та отримати від промисловості інформацію щодо можливостей будівництва протягом 60 днів. Агентство має знайти компанії, що здатні запустити реактор до 2030 року, бо приблизно в цей час свого першого астронавта на Місяць планує висадити Китайська Народна Республіка.

За словами журналістів, ядерний реактор на Місяці та нова МКС мають прискорити зусилля США щодо освоєння Місяця та Марса, якого прагне і Китай. Ці плани відповідають зосередженню на пілотованих космічних польотах адміністрації президента США Дональда Трампа. Видання зазначає, що запропонований Білим домом бюджет збільшить фінансування пілотованих космічних польотів на 2026 рік коштом скорочення інших програм.

Ядерний реактор на місяці: що відомо про плани NASA

NASA спільно з Міністерством енергетики США оголосили про намір установити на супутнику Землі ядерний реактор у 2021 році.

В лютому 2024 року стало відомо, що NASA уклало контракти для створення реактора та розвитку ядерної енергетики на Місяці з трьома приватними компаніями-підрядниками ще 2022 року та завершує першу фазу проєктування. Видання Space писало, що реактор має забезпечувати астронавтів електроенергією під час довгої місячної ночі, що триває 14 земних днів, а також зіграє важливу роль у програмі Artemis, мета якої — досягти довгострокової присутності людини на Місяці. перший реактор планують розмістити в районі Південного полюса супутника — він має бути не важчим за 6 тонн, працюватиме на низько збагаченому урані та видаватиме потужність 40 кВт.

В грудні 2023 року компанія Rolls-Royce представила свій ядерний реактор, який мають відправити на Місяць у 2029 році.

"Роскомос" у березні 2024 року заявив про ядерний проєкт Росії та Китаю на Місяці, в межах якого до 2035 року планують побудувати ядерний реактор для забезпечення енергією майбутньої спільної бази під назвою Міжнародна наукова місячна станція.

Нагадаємо, 5 серпня ЗМІ писали, що дослідження виявили на Місяці серйозну загрозу для людей. Учені з'ясували, що землетруси на супутнику Землі можуть руйнувати майбутні бази.