Місячний атом. NASA протягом 10 років установить на супутнику Землі ядерний реактор

У космічному агентстві планують використовувати ядерну енергію для забезпечення потреб астронавтів і космічних польотів.

У NASA спільно з Міністерством енергетики США працюють над створенням ядерного реактора, який можна розмістити на Місяці. Для цього вони мають намір залучити до розробки нової технології приватні компанії, повідомляє ScienceAlert.

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У космічному агентстві кажуть, що ядерний реактор буде найпрактичнішим варіантом для того, щоб забезпечити енергією майбутню колонію астронавтів на Місяці.

"Ядерна енергія стане основою майбутніх кроків щодо освоєння космосу", — каже Джим Рейтер, заступник адміністратора управління космічних технологій NASA.

NASA спільно з Міністерством енергетики США звернулися до приватних компаній для того, щоб ті надали свої проекти енергосистем на основі ядерного поділу, які можна реалізувати на супутнику Землі протягом найближчих 10 років.

Від 10 до 40 кВт енергії

За даними NASA, невелика система ядерного поділу, яка буде розміщена або в посадковому модулі, або в місяцеході, зможе виробляти до 10 кіловат електроенергії та забезпечити кілька приміщень із майбутніми колоністами. Цю енергію астронавти зможуть використовувати для підтримки систем життєзабезпечення, зарядки місяцеходів і проведення наукових експериментів. Пізніше потужність енергосистеми можна буде збільшити до 40 кВт, кажуть у NASA.

[ + – ] Концепт ядерного реактора на Марсі Фото: ISS

У NASA кажуть, що наступним кроком після реалізації програми забезпечення енергією колонії на Місяці, стане розробка ядерних двигунів для космічних кораблів, на яких астронавти зможуть літати на Марс із більшою швидкістю під час коротших місій.

Кілька років розробок, і все готове

NASA та Міністерство енергетики оберуть найкращі, на їхню думку, проектні рішення для ядерних реакторів на Місяці до кінця лютого 2022 року та допоможуть у розробці цих технологій протягом року. Після цього, за планами NASA, готовий ядерний реактор відправлять на Місяць у межах демонстраційної місії протягом найближчих 10 років.

[ + – ] Концепт космічного корабля з ядерним двигуном Фото: ISS

"У нас є хороші відгуки про цей проект, і ми спостерігаємо ентузіазм серед розробників ядерних енергетичних систем, — каже інженер Себастьян Корбізьєро з Міністерства енергетики США. — Надійна, потужна енергосистема на Місяці – це важливий крок в освоєнні космосу людиною, і ми близькі до запровадження цієї технології".

Нагадуємо, що NASA планує у 2024 році дослідити таємничі "завихрення" на поверхні Місяця.