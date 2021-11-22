Лунный атом. NASA в течение 10 лет установит на спутнике Земли ядерный реактор

В космическом агентстве планируют использовать ядерную энергию для обеспечения нужд астронавтов и космических полетов.

В NASA совместно с Министерством энергетики США работают над созданием ядерного реактора, который можно разместить на Луне. Для этого они хотят привлечь к разработке новой технологии частные компании, сообщает ScienceAlert.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В космическом агентстве говорят, что ядерный реактор будет наиболее практичным вариантом, для того чтобы обеспечить энергией будущую колонию астронавтов на Луне.

"Ядерная энергия станет основой будущих шагов по освоению космоса", — говорит Джим Рейтер, заместитель администратора управления космических технологий NASA.

NASA совместно с Министерством энергетики США обратились к частным компаниям для того, чтобы те предоставили свои проекты энергосистем основанных на ядерном делении, которые можно реализовать на спутнике Земли в течение ближайших 10 лет.

От 10 до 40 кВт энергии

По данным NASA, небольшая система ядерного деления, которая будет размещена либо в посадочном модуле, либо в луноходе, сможет вырабатывать до 10 киловатт электроэнергии и обеспечить несколько помещений с будущими колонистами. Эту энергию астронавты смогут использовать для поддержания систем жизнеобеспечения, зарядки луноходов и для проведения научных экспериментов. Позже мощность энергосистемы можно будет увеличить до 40 кВТ, говорят в NASA.

[ + – ] Концепт ядерного реактора на Марсе Фото: NASA

В NASA говорят, что следующим шагом после реализации программы по обеспечению энергией колонии на Луне, станет разработка ядерных двигателей для космических кораблей, на которых астронавты смогут летать на Марс с большей скоростью во время более коротких миссий.

Пару лет разработок и все готово

NASA и Министерство энергетики выберут лучшие, по их мнению, проектные решения для ядерных реакторов на Луне до конца февраля 2022 года, и помогут в разработке этих технологий в течение года. После этого, по планам NASA, готовый ядерный реактор отправят на Луну в рамках демонстрационной миссии в течение ближайших 10 лет.

[ + – ] Концепт космического корабля с ядерным двигателем Фото: NASA

"У нас есть хорошие отзывы о данном проекте, и мы наблюдаем энтузиазм среди разработчиков ядерных энергетических систем", — говорит инженер Себастьян Корбизьеро из Министерства энергетики США. "Надежная, мощная энергосистема на Луне – это важный шаг в освоении космоса человеком, и мы близки к внедрению в жизнь этой технологии".

Напоминаем, что NASA планирует в 2024 году исследовать таинственные "завихрения" на поверхности Луны.