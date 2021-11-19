NASA планирует в 2024 году исследовать таинственные "завихрения" на поверхности Луны

По словам экспертов, понимание происхождения этой особенности поверхности станет ключом к выживанию астронавтов на Луне.

NASA отправит посадочный аппарат Nova-C в 2024 году для исследования одной из самых загадочных поверхностных особенностей Луны – структуры Рейнер Гамма, сообщает Futurism.

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Рейнер Гамма и ее тайны

NASA планирует "прилунить" посадочный аппарат Nova-C на территории таинственного "завихрения", структуры Рейнер Гамма, которая находится в Океане Бурь, недалеко от кратера Рейнер. В космическом агентстве хотят понять, что это за структура и как она образовалась. Ученые до сих пор не имеют достаточно информации об этих завихрениях, о том, как они были созданы и как они могут быть связаны с магнитным полем Луны.

[ + – ] Структура Рейнер Гамма на Луне Фото: wikipedia

Более 50 лет назад ученые думали, что эти завихрения являются кратерами, но с помощью космического аппарата Lunar Orbiter II, они убедились, что это не так. В 70-х годах прошлого века ученые обнаружили, что вихри намагничены, причем завихрение на одной стороне заставляет непонятным образом создавать завихрения на противоположной стороне Луны.

Радиация на Луне

"С помощью этой миссии мы узнаем больше об этой области, а еще изучение лунных завихрений предоставит нам данные о радиационной среде Луны и, возможно, мы узнаем, как снизить ее влияние на астронавтов", — говорит Томас Зурбухен, помощник администратора Управления научных миссий NASA.

В NASA говорят, что для создания постоянного присутствия на спутнике Земли человека, нужно больше узнать о радиации на Луне.

[ + – ] Посадочный аппарат Nova-C на Луне. Иллюстрация. Фото: NASA

Nova-C и его груз

Посадочный аппарат Nova-C доставит на Луну более 90 кг полезного груза, в числе и оборудование для измерения магнитного поля Луны. Также на борту будут маленькие роботы, которые займутся после высадки созданием 3D-карты места посадки.

Изучение лунных завихрений сможет дать больше информации о магнитном поле Луны и том, как защитить астронавтов от солнечного ветра, который "бьет" по поверхности нашего спутника, говорят в NASA.

Напоминаем, что уже в 2022 году NASA планирует использовать посадочный аппарат Nova-C для поиска подповерхностного льда, а также испытает 4G-связь на Луне.

Фокус писал о новом исследовании ученого из Австралии, который утверждает, что на Луне кислорода хватит для миллиардов людей, если его извлечь из поверхностного реголита.