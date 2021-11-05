Миссия на Луну-2022: NASA будет искать лед, испытает 4G-связь и сделает снимки поверхности

Космическое агентство проведет демонстрацию новых технологий, отправив на Луну роботизированный посадочный аппарат.

В конце 2022 года NASA отправит посадочный аппарат Nova-C, который в качестве полезной нагрузки будет нести буровую установку для добычи льда из-под поверхности Луны, новый прибор для связи и специального робота для исследования поверхности нашего спутника, сообщает Scitechdaily.

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Куда и почему отправят аппарат Nova-C?

Согласно заявлению NASA, посадочный аппарат Nova-C должен приземлиться в районе Южного полюса Луны, недалеко от ударного кратера Шеклтон. По данным ученых, в этом районе под поверхностью есть залежи льда, также здесь достаточно солнечного света для питания батарей посадочного аппарата во время 10-дневной миссии, и с этого места хорошо видно Землю, а потому будет стабильная связь. Еще одним преимуществом будет наличие рядом с местом посадки небольшого кратера, который исследует специальный робот.

Что NASA хочет испытать на Луне?

Космическое агентство планирует продемонстрировать на Луне новые технологии. Все они будут на борту посадочного модуля:

PRIME-1 – это прибор, состоящий из буровой установки для добычи льда из-под поверхности Луны и масс-спектрометра

Прибор для проверки связи 4G / LTE от компании Nokia of America Corporation

Прыгающий робот Micro-Nova от компании Intuitive Machines

Место посадки

"Установка PRIME-1 постоянно прикреплена к посадочному аппарату Nova-C, поэтому найти место для посадки, где лед будет недалеко от поверхности, а именно не больше 1 метра в глубину, было непросто", — говорит Джеки Куинн из Космического центра имени Кеннеди. "К тому там должно быть достаточно солнечного света для солнечных батарей посадочного аппарата, но не слишком жарко, чтобы растопить лед под поверхностью, а также там должна быть хорошая связь с Землей".

Чтобы выбрать идеальное во всех отношениях место посадки ученые из NASA и Университета штата Аризона, создали карту лунной поверхности с использованием данных орбитальных аппаратов.

[ + – ] Место посадки Nova-C на поверхности Луны Фото: NASA

Как будет проходить испытание новых технологий на Луне?

После посадки, буровая установка должна углубится в поверхность Луны на глубину не больше 1 метра, извлечь лунный грунт, который называется реголитом, и положить его на поверхность для анализа на наличие воды. Этой работой займется масс-спектрометр, который будет изучать наличие летучих газов, выходящих из добытого реголита.

Пока PRIME-1 будет исследовать добытый реголит, Nokia собирается протестировать свою сеть 4G / LTE с повышенной устойчивостью к условиям космоса. Небольшой луноход отправится на расстояние больше 2 километров от аппарата Nova-C и протестирует беспроводную сеть. Луноход будет связываться с базовой станцией на Nova-C, а посадочный аппарат будет передавать данные на Землю.

В это же время, прыгающий робот Micro-Nova должен запрыгнуть в ближайший кратер, сделать там снимки, получить другие научные данные, а потом выпрыгнуть обратно. Данные робот передаст на посадочный аппарат. Эту технология важна для будущих исследований лунной поверхности.

Полученные результаты NASA будет использовать для внедрения этих технологий в будущий пилотируемых миссиях на Луну.