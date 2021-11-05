Місія на Місяць-2022: NASA шукатиме лід, випробуватиме 4G-зв'язок і зробить знімки поверхні

Космічне агентство проведе демонстрацію нових технологій, відправивши на Місяць роботизований посадковий апарат.

Наприкінці 2022 року NASA відправить посадковий апарат Nova-C, який як корисне навантаження нестиме бурову установку для видобутку льоду з-під поверхні Місяця, новий прилад для зв'язку та спеціального робота для дослідження поверхні нашого супутника, повідомляє Scitechdaily.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Куди та чому відправлять апарат Nova-C?

Згідно із заявою NASA, посадковий апарат Nova-C має приземлитися в районі Південного полюса Місяця, неподалік ударного кратера Шеклтон. За даними вчених, у цьому районі під поверхнею є поклади льоду, також тут достатньо сонячного світла для живлення батарей посадкового апарату під час 10-денної місії, і з цього місця добре видно Землю, а тому буде стабільний зв'язок. Ще однією перевагою буде наявність поряд із місцем посадки невеликого кратера, який досліджує спеціальний робот.

Що NASA хоче випробувати на Місяці?

Космічне агентство планує продемонструвати на Місяці нові технології. Усі вони будуть на борту посадкового модуля:

PRIME-1 — це прилад, що складається з бурової установки для видобутку льоду з-під поверхні Місяця та мас-спектрометра;

прилад для перевірки зв'язку 4G/LTE від компанії Nokia of America Corporation;

робот Micro-Nova, що стрибає, від компанії Intuitive Machines.

Місце посадки

"Установка PRIME-1 постійно прикріплена до посадкового апарату Nova-C, тому знайти місце для посадки, де лід буде неподалік від поверхні, а саме не більше 1 метра в глибину, було непросто", — говорить Джекі Квінн із Космічного центру імені Кеннеді. "До того там має бути достатньо сонячного світла для сонячних батарей посадкового апарату, але не надто жарко, щоб розтопити лід під поверхнею, а також там має бути хороший зв'язок із Землею".

Щоб обрати ідеальне місце посадки вчені з NASA й Університету штату Арізона, створили карту місячної поверхні з використанням даних орбітальних апаратів.

[ + – ] Місце посадки Nova-C на поверхні Місяця Фото: ISS

Як проходитиме випробування нових технологій на Місяці?

Після посадки бурова установка повинна заглибитися в поверхню Місяця на глибину не більше 1 метра, витягти місячний ґрунт, який називається реголітом, і покласти його на поверхню для аналізу на наявність води. Цією роботою займеться мас-спектрометр, який вивчатиме наявність летких газів, що виходять із видобутого реголіту.

Поки PRIME-1 досліджуватиме здобутий реголіт, Nokia збирається протестувати свою мережу 4G/LTE з підвищеною стійкістю до умов космосу. Невеликий місяцехід вирушить на відстань понад 2 кілометри від апарата Nova-C і протестує бездротову мережу. Місяцехід зв'язуватиметься з базовою станцією на Nova-C, а посадковий апарат передаватиме дані на Землю.

У цей же час, робот Micro-Nova, що стрибає, повинен застрибнути в найближчий кратер, зробити там знімки, отримати інші наукові дані, а потім вистрибнути назад. Дані робот передасть на посадковий апарат. Ця технологія важлива для майбутніх досліджень місячної поверхні.

Отримані результати NASA використовуватиме для впровадження цих технологій у майбутніх пілотованих місіях на Місяць.