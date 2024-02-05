Ядерная энергетика на Луне. NASA завершает первую фазу создания нового реактора: что известно

NASA планирует отправить на Луну ядерный реактор для производства электроэнергии в начале следующего десятилетия.

Related video

Американское космическое агентство заключило контракты с тремя частными подрядчиками для создания ядерного реактора на Луне, который будет вырабатывать электроэнергию во время длинной лунной ночи, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

NASA завершает первую фазу проектирования нового ядерного реактора, предназначенного для использования на Луне. Он должен обеспечить электричеством астронавтов во время лунной ночи, которая длится 14 земных дней. Такой ядерный реактор должен сыграть важнейшую роль в программе Artemis, направленной на установление долгосрочного присутствия человека на спутнике Земли.

Важно

NASA вложило деньги в новый ядерный ракетный двигатель: можно долететь к соседним звездам

Еще в 2022 году NASA совместно с Министерством энергетики США заключило контракты с тремя частными подрядчиками, компаниями Lockheed Martin, Westinghouse и совместным предприятием компаний Intuitive Machines и X-Energy для создания ядерного реактора для работы на Луне.

Первая фаза проектирования предполагала, что подрядчики NASA представят первоначальные проекты реактора, график его разработки, а также полную стоимость. Предполагается, что такие ядерные реакторы помогут поддерживать длительное присутствие человека на Луне в течение как минимум 10 лет.

На Луне день и ночь длятся примерно по 14 земных дней, а это значит, что течение долгой лунной ночи у астронавтов не будет возможности получать солнечную энергию. Поэтому лучшим решением этой проблемы являются ядерные реакторы, которые будут создавать электричество.

Иллюстрация энергосистемы на Луне. NASA планирует постоянное присутствие на Луне и, в конечном итоге, на Марсе. Безопасная, эффективная и надежная энергия станет ключом к будущим исследованиям и освоению Луны и Марса Фото: NASA

NASA планирует разместить для начала один такой реактор, который должен быть не тяжелее 6 тонн, работать на низко обогащенном уране и иметь мощность 40 кВт, в районе Южного полюса Луны, где в 2026 году астронавты совершат первую в 21 веке высадку на поверхность спутника Земли. Затем планируется создать здесь постоянную базу. Это место выбрано не случайно, ведь в постоянно затененных кратерах в данном регионе находится водяной лед. Из него можно добыть воду, которая также станет источником кислорода и водорода. Если говорить о мощности 40 кВт, то в США такое количество электроэнергии может обеспечить 33 домохозяйства.

Сейчас первая фаза проекта по разработке лунного ядерного реактора находится на финальном этапе, после чего в NASA изучат результаты проектирования и выберут, какой проект получит дальнейшее финансирование в рамках второй фазы разработки. Возможно, это будут все три проекта. Вторая фаза разработки запланирована на 2025 год, когда подрядчики должны представить готовую конструкцию лунного ядерного реактора.

Согласно заявлению NASA, готовый ядерный реактор планируют доставить на Луну в начале 2030-х годов. Это один из нескольких проектов американского космического агентства в рамках внедрения ядерных технологий в космосе. Как уже писал Фокус, NASA и Lockheed Martin занимаются созданием нового космического корабля с ядерным двигателем, который планируют отправить в космос в 2026 году. Считается, что этот космический корабль позволит значительно сократить время полета на Луну и Марс.

Также Фокус писал о том, что у NASA есть планы разместить на темной стороне Луны огромный телескоп, предназначенный для исследования звезд, экзопланет, а также черных дыр.