Обратная сторона Луны еще более странная, чем предполагалось: там другая температура (фото)

Новое исследование предполагает, что внутренняя часть обратной стороны Луны может быть холоднее, чем та, которая постоянно обращена к Земле. Таким образом результаты добавляют больше загадочности темной стороне спутника Земли.

Related video

Астрономам уже известно, что две стороны Луны сильно отличаются друг от друга. Теперь же исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, показывает, что они различаются еще сильнее, чем предполагали ученые. Астрономы провели анализ образцов горных пород, которые впервые в истории были доставлены на Землю с обратной стороны Луны китайским аппаратом "Чанъэ-6". Исследование показало, что внутренняя часть обратной стороны Луны может быть значительно холоднее, чем видимая нам сторона спутника Земли, пишет Gizmodo.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Когда-то астрономы считали, что ближняя и обратная сторона Луны относительно похожи, но за последние 50 лет исследований оказалось, что это не так. Например, только 1% обратной стороны Луны покрыт лунными морями, то есть темными равнинами, которые были созданы в результате древних вулканических извержений. Для сравнения, видимая 31% поверхности видимой стороны Луны покрыта лунными морями.

Прошлые исследования также показали, что горные породы на обратной стороне Луны имеют совершенно другой химический состав, чем породы на обращенной к нам стороне. Также ученые обнаружили, что что кора обратной стороны Луны в среднем примерно на 20 километров толще, чем кора видимой стороны.

Ранее астрономы предполагали, что температура в мантии обратно и ближней стороны Луны существенно отличается. Теперь же авторы нового исследования предоставили первые доказательства того, что это действительно так.

Видимая сторона Луны (слева) и ее обратная сторона Фото: NASA

Ученые провели анализ образцов горных пород с обратной стороны Луны и выяснили, что эти камни образовались 2,8 миллиарда лет назад. Химический состав образцов позволяет предположить, что они были созданы из лавы, застывшей глубоко под поверхностью Луны при температуре примерно 1100 градусов Цельсия. Это примерно на 100 градусов Цельсия ниже, чем температура образцов, созданных в недрах видимой стороны Луны.

Хотя ученые не знают текущей температуры в мантии обратной и видимой стороны Луны, они считают, что разница температур могла сохранятся очень долго. Возможно, она существует и сейчас. Чтобы это определить, нужны дополнительные исследования.

Ученые считают, что внутренняя часть обратной стороны Луны может быть более холодной, поскольку там меньше химических элементов, которые выделяют тепло при радиоактивном распаде, таких как уран, торий и калий.

Предыдущие исследования предполагали, что неравномерное распределение таких химических элементов в двух полушариях Луны могло возникнуть после столкновения массивного астероида с обратной стороной Луны. В результате породы, содержащие эти элементы, переместились на ближнюю сторону Луны. Также существует предположение, что внутренняя часть ближней стороны Луны может быть теплее из-за гравитационного притяжения Земли.

Как уже писал Фокус, NASA собирается построить целую деревню на Луне с ядерным реактором до 2035 года. Администратор NASA раскрыл планы по созданию постоянной базы на Луне в течение ближайшего десятилетия. NASA также готовится к первой в истории высадке человека на Марс.

Также Фокус писал о том, что китайские астронавты вышли в открытый космос, чтобы установить дополнительную защиту на орбитальной станции "Тяньгун".