Элемент для безграничной энергии: можно ли заработать на добыче гелия-3 на Луне
Эксперты считают, что при цене в 20 миллионов долларов за килограмм можно построить хороший бизнес, добывая гелий-3 на спутнике Земли.
Несколько компаний убеждены, что добыча гелия-3 на Луне является реальным источником дохода. Нужен ли нам гелий-3, и если да, то для чего? Об этом пишет Space.
Гелий-3 — это легкий, стабильный изотоп гелия, обладающий уникальными свойствами, которые делают его чрезвычайно ценным и востребованным в различных областях, особенно в исследованиях термоядерного синтеза. На Земле гелий-3 встречается очень редко. Он составляет лишь примерно 0,0002% от общего количества природного гелия на нашей планете. Основным источником гелия-3 на Земле является распад трития, радиоактивного изотопа водорода.
Гелий-3 находится на поверхности Луны миллиарды лет. Он входит в состав лунного реголита, то есть смеси из пыли и камней, покрывающий поверхность Луны. Но за миллиарды лет гелий-3 также проник и на глубину до нескольких метров.
Дэвид Лоуренс, физик и планетолог из Университета Джонса Хопкинса (США) считает, что самым лучшим способом обнаружения гелия-3 на Луне является выявление его с помощью содержащим титан минерала ильменит. Там, где наблюдается повышенное содержание титана, можно ожидать и наибольшего количества гелия-3.
Американская компания Interlune планирует добывать на Луне редкоземельные металлы, а также тяжелый изотоп гелия — гелий-3. Ранее в этом году, как уже писал Фокус, Interlune представила полномасштабный прототип добывающей машины. Она предназначена для обработки 100 тонн лунного реголита в час, чтобы добывать гелий-3 на Луне. Interlune ориентируется на то, что, этот изотоп в краткосрочной перспективе будет очень востребован для сверхпроводящих квантовых вычислений.
Представители компании Interlune говорят, что для того, чтобы квантовые компьютерные чипы работали, их необходимо охладить практически до абсолютного нуля. Для этого необходим гелий-3. При цене в 20 миллионов долларов за килограмм можно построить хороший бизнес в течение следующих пяти-семи лет, считают в компании.
Чтобы начать подготовку к добыче гелия-3 Interlune уже в декабре отправит на Луну специальный прибор на борту посадочного модуля Griffin, который поможет оценить количество и концентрацию гелия-3 в лунном реголите.
Американская компания Magna Petra использует другой подход к добыче гелия-3 на Луне. Компания намерена стать ключевым игроком в поставке гелия-3 на Землю с Луны, который можно использовать в технологиях медицинской визуализации, квантовых вычислений и термоядерной энергетики. Считается, что гелий-3 можно использовать для получения термоядерной энергии, которая является практически безграничной.
Подход Magna Petra к добыче гелия-3 заключается в сборе газообразных атомов изотопа, а не в добыче его из лунного реголита традиционными методами. Компания запатентовала новую технологию, которая поможет собирать газообразный гелий-3 после механического влияния на лунный реголит.
Magna Petra и японская компания ispace договорились о сотрудничестве во время будущих миссий на поверхность Луны для разведки местоположения гелия-3.
