Элемент для безграничной энергии: можно ли заработать на добыче гелия-3 на Луне

Эксперты считают, что при цене в 20 миллионов долларов за килограмм можно построить хороший бизнес, добывая гелий-3 на спутнике Земли.

Несколько компаний убеждены, что добыча гелия-3 на Луне является реальным источником дохода. Нужен ли нам гелий-3, и если да, то для чего? Об этом пишет Space.

Гелий-3 — это легкий, стабильный изотоп гелия, обладающий уникальными свойствами, которые делают его чрезвычайно ценным и востребованным в различных областях, особенно в исследованиях термоядерного синтеза. На Земле гелий-3 встречается очень редко. Он составляет лишь примерно 0,0002% от общего количества природного гелия на нашей планете. Основным источником гелия-3 на Земле является распад трития, радиоактивного изотопа водорода.

Гелий-3 находится на поверхности Луны миллиарды лет. Он входит в состав лунного реголита, то есть смеси из пыли и камней, покрывающий поверхность Луны. Но за миллиарды лет гелий-3 также проник и на глубину до нескольких метров.

Дэвид Лоуренс, физик и планетолог из Университета Джонса Хопкинса (США) считает, что самым лучшим способом обнаружения гелия-3 на Луне является выявление его с помощью содержащим титан минерала ильменит. Там, где наблюдается повышенное содержание титана, можно ожидать и наибольшего количества гелия-3.

Американская компания Interlune планирует добывать на Луне редкоземельные металлы, а также тяжелый изотоп гелия — гелий-3. Ранее в этом году, как уже писал Фокус, Interlune представила полномасштабный прототип добывающей машины. Она предназначена для обработки 100 тонн лунного реголита в час, чтобы добывать гелий-3 на Луне. Interlune ориентируется на то, что, этот изотоп в краткосрочной перспективе будет очень востребован для сверхпроводящих квантовых вычислений.

Американская компания Interlune планирует добывать на Луне редкоземельные металлы, а также тяжелый изотоп гелия — гелий-3

Представители компании Interlune говорят, что для того, чтобы квантовые компьютерные чипы работали, их необходимо охладить практически до абсолютного нуля. Для этого необходим гелий-3. При цене в 20 миллионов долларов за килограмм можно построить хороший бизнес в течение следующих пяти-семи лет, считают в компании.

Чтобы начать подготовку к добыче гелия-3 Interlune уже в декабре отправит на Луну специальный прибор на борту посадочного модуля Griffin, который поможет оценить количество и концентрацию гелия-3 в лунном реголите.

Американская компания Magna Petra использует другой подход к добыче гелия-3 на Луне. Компания намерена стать ключевым игроком в поставке гелия-3 на Землю с Луны, который можно использовать в технологиях медицинской визуализации, квантовых вычислений и термоядерной энергетики. Считается, что гелий-3 можно использовать для получения термоядерной энергии, которая является практически безграничной.

Считается, что гелий-3 можно использовать для получения термоядерной энергии, которая является практически безграничной

Подход Magna Petra к добыче гелия-3 заключается в сборе газообразных атомов изотопа, а не в добыче его из лунного реголита традиционными методами. Компания запатентовала новую технологию, которая поможет собирать газообразный гелий-3 после механического влияния на лунный реголит.

Magna Petra и японская компания ispace договорились о сотрудничестве во время будущих миссий на поверхность Луны для разведки местоположения гелия-3.

