До Марса наближається таємничий величезний об'єкт: можливо, це корабель інопланетян (фото)

Як припускають учені, новий міжзоряний об'єкт має величезний розмір і набагато більшу масу, ніж передбачалося. Дослідники не виключають можливості того, що це може бути інопланетна технологія.

З моменту відкриття на початку липня цього року астрономи уважно стежать за міжзоряним об'єктом під назвою 3I/ATLAS. Об'єкт, який багато вчених вважають кометою, летить через Сонячну систему зі швидкістю понад 200 000 км/год і незабаром наблизиться до Марса. Це лише третій міжзоряний об'єкт у Сонячній системі, після Оумуамуа і 2I/Borisov, який виявили астрономи. Астрофізик із Гарварду Аві Леб вважає, що цей об'єкт набагато масивніший, ніж передбачалося, і має дуже великий розмір. При цьому він не виключає можливості, що це може бути інопланетний космічний корабель, пише Futurism.

Минулі дослідження показали, що 3I/ATLAS є міжзоряною кометою, яка прибула із зовсім іншої частини Чумацького Шляху, ніж два попередні відомі об'єкти. Також передбачається, що вік міжзоряної комети може бути понад 7 мільярдів років, а отже, вона старша за Сонце. Також з'ясувалося, що комета складається з набагато більшої кількості вуглекислого газу, ніж передбачалося. Багато що ще залишається невідомим і вчені продовжують спостереження за таємничим об'єктом.

Астрофізик із Гарварду Аві Леб, який раніше припустив, що 3I/ATLAS може бути космічним апаратом інопланетян, за результатами нового спостереження дійшов висновку, що цей міжзоряний об'єкт може мати більшу масу, ніж передбачалося. Розрахунки Леба і його колег показують, що маса 3I/ATLAS може становити понад 33 мільярди тонн. Також учений вважає, що розмір ядра об'єкта має становити понад 5 кілометрів, а це сходиться з попередніми оцінками, зробленими на основі спостережень іншими вченими.

Леб каже, що 3I/ATLAS набагато масивніший за міжзоряні об'єкти Оумуамуа і 2I/Borisov, розмір яких оцінили приблизно в 400 метрів і 1 кілометр відповідно. За словами астрофізика, траєкторія польоту 3I/ATLAS проходить підозріло близько до Юпітера, Марса і Венери. Вчений все ще не виключає можливості того, що 3I/ATLAS може бути не кометою, а космічним кораблем інопланетян, який спеціально відправили для спостереження за Землею.

Леб задається питанням: чи є 3I/ATLAS незвично масивною кометою з незвичним хімічним складом з рідкісною траєкторією польоту, чи є вона інопланетною технологією? В обох випадках об'єкт може викидати в космос воду і вуглекислий газ у замороженому вигляді, які накопичилися на його поверхні.

Трохи більше ніж за тиждень 3I/ATLAS наблизиться до Марса на відстань лише в кілька мільйонів кілометрів. Леб уже раніше стверджував, що ця траєкторія польоту є дуже незвичайною. Астрофізик вважає, що потрібно використовувати камеру HiRISE, встановлену на апараті Mars Reconnaissance Orbiter для ретельного вивчення таємничого об'єкта. Це дасть змогу з'ясувати справжній розмір, масу 3I/ATLAS, а також нарешті визначити, чи є об'єкт кометою, чи чимось іншим.

