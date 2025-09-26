К Марсу приближается таинственный огромный объект: возможно, это корабль инопланетян (фото)

Как предполагают ученые, новый межзвездный объект имеет огромный размер и намного большую массу, чем предполагалось. Исследователи не исключают возможности того, что это может быть инопланетная технология.

Related video

С момента открытия в начале июля этого года астрономы внимательно следят за межзвездным объектом под названием 3I/ATLAS. Объект, который многие ученые считают кометой, летит через Солнечную систему со скоростью более 200 000 км/ч и вскоре приблизится к Марсу. Это лишь третий межзвездный объект в Солнечной системе, после Оумуамуа и 2I/Borisov, который обнаружили астрономы. Астрофизик из Гарварда Ави Леб считает, что этот объект намного массивнее, чем предполагалось и имеет очень большой размер. При этом он не исключает возможности, что это может быть инопланетный космический корабль, пишет Futurism.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Прошлые исследования показали, что 3I/ATLAS является межзвездной кометой, которая прибыла из совершенно другой части Млечного Пути, чем два предыдущих известных объекта. Также предполагается, что возраст межзвездной кометы может быть более 7 миллиардов лет, а значит она старше Солнца. Также выяснилось, что комета состоит из гораздо большего количества углекислого газа, чем предполагалось. Многое еще остается неизвестным и ученые продолжают наблюдение за таинственным объектом.

Астрофизик из Гарварда Ави Леб, который ранее предположил, что 3I/ATLAS может быть космическим аппаратом инопланетян, по результатам нового наблюдения пришел к выводу, что этот межзвездный объект может иметь большую массу, чем предполагалось. Расчеты Леба и его коллег показывают, что масса 3I/ATLAS может составлять более 33 миллиардов тонн. Также ученый считает, что размер ядра объекта должен составляет более 5 километров, а это сходится с предварительными оценками, сделанными на основе наблюдений другими учеными.

Фотография межзвездного объекта 3I/ATLAS Фото: NASA

Леб говорит, что 3I/ATLAS намного массивнее межзвездных объектов Оумуамуа и 2I/Borisov, размер которых был оценен в примерно 400 метров и 1 километр соответственно. По словам астрофизика, траектория полета 3I/ATLAS проходит подозрительно близко к Юпитеру, Марсу и Венере. Ученый все еще не исключает возможности того, что 3I/ATLAS может быть не кометой, а космическим кораблем инопланетян, который специально был отправлен для наблюдения за Землей.

Леб задается вопросом: является ли 3I/ATLAS необычно массивной кометой с необычным химическим составом с редкой траекторией полета или инопланетной технологией? В обоих случаях объект может выбрасывать в космос воду и углекислый газ в замороженном виде, которые накопились на его поверхности.

Чуть больше чем через неделю 3I/ATLAS приблизится к Марсу на расстояние всего в несколько миллионов километров. Леб уже ранее утверждал, что эта траектория полета является очень необычной. Астрофизик считает, что нужно использовать камеру HiRISE, установленную на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter для тщательного изучения таинственного объекта. Это позволит выяснить истинный размер, массу 3I/ATLAS, а также наконец-то определить: является ли объект кометой или чем-то другим.

Ранее астрономы увидели, что у 3I/ATLAS появился хвост, что является подтверждением того, что это все-таки межзвездная комета, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что на Луне могут скрываться огромные запасы платины и других ценных металлов. Ученые пришли к выводу, что вместо того, чтобы добывать ценные металлы на астероидах, лучше обратить свое внимание на Луну. Расчеты показывают, что в кратерах на спутнике Земли может скрываться огромное количество полезных ископаемых.