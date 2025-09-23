Украинец открыл новую яркую комету: возможно, ее можно увидеть невооруженным глазом (фото)

В октябре мимо Земли пролетит недавно обнаруженная новая долгопериодическая комета C/2025 R2 (SWAN). Ее обнаружил астроном-любитель из Украины с помощью изображений космического аппарата NASA.

10 сентября украинский астроном-любитель Владимир Безуглый обнаружил ранее неизвестную яркую комету. 15 сентября она получила название C/2025 R2 (SWAN). 21 октября этого года данная комета пролетит мимо Земли и будет видна в ночном небе. Но ученые не пришли к единому мнению относительно того, можно ли ее будет увидеть невооруженным глазом, пишет Space.

Владимир Безуглый просматривал изображения, сделанные прибором SWAN, установленным на космическом аппарате NASA SOHO (наблюдает за Солнцем) и обнаружил на снимках движущееся яркое пятно. Оказалось, что это новая яркая комета, которая вскоре получила официальное название C/2025 R2 (SWAN).

Расчеты ученых показали, что это долгопериодическая комета, которая совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 1400 лет. Это значит, что в последний раз она приближалась к Солнцу примерно 1400 лет назад. На самом близком расстоянии от нашей звезды (75 млн км) комета C/2025 R2 (SWAN) находилась 12 сентября. А 21 октября комета окажется на самом близко расстоянии от Земли – примерно 40 млн км, когда ее можно будет увидеть в ночном небе.

Для определения яркости астрономических объектов ученые используют звездную величину. Чем ярче объект, тем меньше этот параметр. Самые яркие звезды на небе имеют звездную величину 0 или +1. Но люди невооруженным глазом могут увидеть в ночном небе объекты, который имеют звездную величину максимум +6,5.

Расчеты одних ученых показывают, что яркость кометы составляет +7, а значит ее нельзя будет увидеть невооруженным глазом и для этого понадобится телескоп или бинокль.

Но расчету других ученых показывают, что по мере приближения к Земле яркость кометы будет составлять от +6 до +7, а значит существует вероятность того, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом. Но для этого понадобиться очень темное небо.

По словам ученых, чтобы увидеть комету нужно смотреть на юго-западную часть неба на высоту примерно 12 груд сов над горизонтом, где будет видна комета не только 21 октября, но и за несколько дней до этой даты. Комета должна быть видна примерно через полтора часа после захода Солнца.

