Українець відкрив нову яскраву комету: можливо, її можна побачити неозброєним оком (фото)

У жовтні повз Землю пролетить нещодавно виявлена нова довгоперіодична комета C/2025 R2 (SWAN). Її виявив астроном-аматор з України за допомогою зображень космічного апарату NASA.

10 вересня український астроном-аматор Володимир Безуглий виявив раніше невідому яскраву комету. 15 вересня вона отримала назву C/2025 R2 (SWAN). 21 жовтня цього року ця комета пролетить повз Землю і її буде видно в нічному небі. Але вчені не дійшли єдиної думки щодо того, чи можна її буде побачити неозброєним оком, пише Space.

Володимир Безуглий переглядав зображення, зроблені приладом SWAN, встановленим на космічному апараті NASA SOHO (спостерігає за Сонцем), і виявив на знімках рухому яскраву пляму, що рухається. Виявилося, що це нова яскрава комета, яка незабаром отримала офіційну назву C/2025 R2 (SWAN).

Розрахунки вчених показали, що це довгоперіодична комета, яка робить повний оберт навколо Сонця приблизно за 1400 років. Це означає, що востаннє вона наближалася до Сонця приблизно 1400 років тому. На найближчій відстані від нашої зірки (75 млн км) комета C/2025 R2 (SWAN) перебувала 12 вересня. А 21 жовтня комета опиниться на найближчій відстані від Землі — приблизно 40 млн км, коли її можна буде побачити в нічному небі.

Для визначення яскравості астрономічних об'єктів учені використовують зоряну величину. Що яскравіший об'єкт, то менший цей параметр. Найяскравіші зірки на небі мають зоряну величину 0 або +1. Але люди неозброєним оком можуть побачити в нічному небі об'єкти, які мають зоряну величину максимум +6,5.

Розрахунки одних учених показують, що яскравість комети становить +7, а значить її не можна буде побачити неозброєним оком і для цього знадобиться телескоп або бінокль.

Але розрахунки інших учених показують, що в міру наближення до Землі яскравість комети становитиме від +6 до +7, а отже існує ймовірність того, що її можна буде побачити неозброєним оком. Але для цього знадобитися дуже темне небо.

За словами вчених, щоб побачити комету, потрібно дивитися на південно-західну частину неба на висоту приблизно 12 груд сов над горизонтом, де буде видно комету не тільки 21 жовтня, а й за кілька днів до цієї дати. Комета має бути видна приблизно через півтори години після заходу Сонця.

