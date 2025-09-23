Втрачено зв'язок з єдиним космічним апаратом, який вивчав Венеру (фото)

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) офіційно оголосило про завершення 15-річної місії космічного апарату "Акацукі". Тепер жоден зонд людства не досліджує Венеру з близької відстані.

Related video

Через п'ятнадцять років після запуску завершилася місія космічного апарату "Акацукі", вартістю 300 млн доларів, який надав важливі дані про атмосферу другої планети від Сонця. Тепер навколо Венери немає жодного працюючого дослідницького зонда, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) відправило до Венери космічний апарат "Акацукі" (у перекладі з японської "Світанок") у травні 2010 року. Під час зближення з Венерою в грудні 2010 року у зонда виникли проблеми з двигуном, і він не зміг вийти на задану орбіту навколо планети. Японські вчені протягом кількох років намагалися виправити проблему, і коли вони це змогли зробити, то зонд вийшов на орбіту навколо Венери в грудні 2015 року.

Незабаром після цього космічний апарат "Акацукі" почав передавати на Землю перші фотографії та дані, які допомогли вченим вивчати атмосферу Венери за допомогою своїх приладів. Зокрема, місія була націлена на вивчення погодних умов на Венері.

Венера. Фотографію зроблено зондом "Акацукі" Фото: JAXA

Для дослідження зонд використовував камери, які працювали в ультрафіолетовому та інфрачервоному діапазонах світла. "Акацукі" зміг вивчити динаміку атмосфери другої планети від Сонця. Зокрема, він досліджував хмари на Венері, вертикальну структуру атмосфери і виміряв вертикальні профілі температури. Також японський зонд виявив існування блискавок в атмосфері Венери.

У 2016 році у зонда знову виникли проблеми, тому вченим довелося відключити дві з п'яти його камер для підтримки його працездатності. А в травні минулого року JAXA втратило зв'язок із космічним апаратом, як уже писав Фокус. Відтоді вчені намагалися відновити зв'язок і налагодити роботу "Акацукі", але ці спроби не увінчалися успіхом. Тож більш ніж за рік JAXA офіційно оголосило про те, що місія єдиного зонда людства, який досліджує Венеру, завершена.

Венера. Фотографію зроблено зондом "Акацукі" Фото: JAXA

Згідно із заявою JAXA, космічний апарат і так перевищив термін запланованої експлуатації і вже перебував на останніх етапах своєї місії.

Космічний апарат "Акацукі" понад вісім років безперервно спостерігав за атмосферою Венери. За допомогою зонда вчені виявили найбільшу стаціонарну гравітаційну хвилю в Сонячній системі, а також з'ясували, який механізм стоїть за високошвидкісною атмосферною циркуляцією на Венері. Також учені вперше застосували на Венері метеорологічні методи дослідження, які використовуються на Землі. Завдяки цьому вчені змогли краще зрозуміти погодні умови на цій планеті.

NASA планує відправити до Венери космічні апарати DAVINCI і VERITAS, а Європейське космічне агентство зонд EnVision (спільна місія з NASA) наприкінці 2020-х — на початку 2030-х років. Але всі три місії можуть бути скасовані, якщо скорочення бюджету NASA буде реалізовано.

Як уже писав Фокус, вчені виявили величезні підземні тунелі на Венері. Вони були створені лавою.

Також Фокус писав про те, що довгі роки існує теорія, що на деяких планетах, які більші за Землю за розміром, можуть існувати глобальні океани з рідкої води. Ці так звані водні світи, як передбачається, можуть бути придатними для життя. Нове дослідження показує, що на цих планетах набагато менше води, ніж вважалося.