Під поверхнею Венери знайшли незвичайні підземні тунелі: вони занадто величезні

Нове дослідження показало, що під поверхнею Венери пролягають величезні підземні тунелі, які були прокладені лавою. Ці тунелі незвично широкі та відрізняються від тих, що були знайдені на інших планетах Сонячної системи.

Так звані лавові труби на Венері були створені розплавленою породою, подібні підземні тунелі існують на Землі, Місяці та Марсі. На невеликих планетах з невеликою гравітацією, найчастіше, лавові труби глибші, тому що їхні стіни частіше руйнуються через слабку гравітацію. Наприклад, на Місяці лавові труби настільки великі, що вчені пропонують використовувати їх як притулки для астронавтів, пише New Scientist.

Раніше вчені бачили сліди лавових труб на поверхні Венери, але було невідомо, чи існують такі ж під поверхнею.

Команда вчених з Падуанського університету в Італії під керівництвом Барбари Де Тоффолі знайшли прямі докази існування лавових труб під поверхнею Венери. Ці підземні тунелі також виявилися на рідкість широкими, схожими за розміром на місячні. При цьому вчені нагадують, що Венера за своєю масою і гравітацією більше схожа на Землю.

"Лавові труби на Землі мають менший об'єм, труби на Марсі — трохи більші, а труби на Місяці — ще більші. Але Венера повністю порушує цю тенденцію, демонтуючи по-справжньому величезні лавові труби. Це вже говорить про те, що на Венері, ймовірно, є щось іще, що відіграє значну роль", — каже Де Тоффолі.

Команда у своєму дослідженні використовувала дані радарів і картографування, які були отримані під час попередніх місій. Вчені проаналізували розташування ям на поверхні, а також їхній зв'язок із великими вулканами.

Ці ями розташовувалися на одній лінії з найкрутішою частиною схилів вулканів, що відповідає напрямку руху лави, а співвідношення їхньої глибини і ширини відповідало іншим відомим лавовим трубам.

Несподіваний розмір труб, зокрема їхня ширина, припускає, що екстремальні умови Венери, які характеризуються високою температурою і високим тиском, можуть впливати на рух розплавленої породи під її поверхнею.

"Через дуже високий тиск труби загалом стають плоскими, а не піддаються інтенсивній ерозії біля основи, як це зазвичай відбувається на інших планетах", — додає автор дослідження.

Нагадаємо, лавові труби на Марсі та Місяці можуть вмістити цілі міста. Висота таких підземних тунелів сягає розмірів найвищих хмарочосів на Землі.