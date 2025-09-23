Под поверхностью Венеры нашли необычные подземные тоннели: они слишком огромны

Новое исследование показало, что под поверхностью Венеры пролегают огромные подземные туннели, которые были проложены лавой. Эти туннели необычно широкие и отличаются от тех, что были найдены на других планетах Солнечной системы.

Так называемые лавовые трубы на Венере были созданы расплавленной породой, подобные подземные тоннели существуют на Земле, Луне и Марсе. На небольших планетах с небольшой гравитацией, чаще всего, лавовые трубы более глубокие, потому как их стены чаще разрушаются из-за слабой гравитации. К примеру, на Луне лавовые трубы настолько велики, что ученые предлагают использовать их в качестве убежищ для астронавтов, пишет New Scientist.

Раньше ученые видели следы лавовых трубы на поверхности Венеры, но было неизвестно, существуют ли такие же под поверхностью.

Команда ученых из Падуанского университета в Италии под руководством Барбары Де Тоффоли нашли прямые доказательства существования лавовых труб под поверхностью Венеры. Эти подземные тоннели также оказались на редкость широкими, похожими по размеру на лунные. При этом ученые напоминают, что Венера по своей массе и гравитации больше похожа на Землю.

«Лавовые трубы на Земле имеют меньший объем, трубы на Марсе – немного больше, а трубы на Луне – еще больше. Но Венера полностью нарушает эту тенденцию, демонтируя по-настоящему огромные лавовые трубы. Это уже говорит о том, что на Венере, вероятно, есть что-то еще, играющее значительную роль», - говорит Де Тоффоли.

Команда в своем исследовании использовала данные радаров и картографирования, которые были получены в ходе предыдущих миссий. Ученые проанализировали расположение ям на поверхности, а также их связь с крупными вулканами.

Эти ямы располагались на одной линии с самой крутой частью склонов вулканов, что соответствует направлению движения лавы, а соотношение их глубины и ширины соответствовало другим известным лавовым трубам.

Неожиданный размер труб, в частности их ширина, предполагает, что экстремальные условия Венеры, характеризующиеся высокой температурой и высоким давлением, могут влиять на движение расплавленной породы под её поверхностью.

«Из-за очень высокого давления трубы в целом становятся плоскими, а не подвергаются интенсивной эрозии у основания, как это обычно происходит на других планетах», - добавляет автор исследования.

Напомним, лавовые трубы на Марсе и Луне могут вместить целые города. Высота таких подземных тоннелей достигает размеров самых высоких небоскребов на Земле.