Потеряна связь с единственным космическим аппаратом, который изучал Венеру (фото)

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) официально объявило о завершении 15-летней миссии космического аппарата “Акацуки”. Теперь ни один зонд человечества не исследует Венеру с близкого расстояния.

Через пятнадцать лет после запуска завершилась миссия космического аппарата "Акацуки", стоимостью 300 млн долларов, который предоставил важные данные об атмосфере второй планеты от Солнца. Теперь вокруг Венеры нет ни одного работающего исследовательского зонда, пишет IFLScience.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отправило к Венере космический аппарат "Акацуки" (в переводе с японского "Рассвет") в мае 2010 года. В время сближения с Венерой в декабре 2010 года у зонда возникли проблемы с двигателем, и он не смог выйти на заданную орбиту вокруг планеты. Японские ученые в течение нескольких лет пытались исправить проблему и когда они это смогли сделать, то зонд вышел на орбиту вокруг Венеры в декабре 2015 года.

Вскоре после этого космический аппарат "Акацуки" начал передавать на Землю первые фотографии и данные, которые помогли ученым изучать атмосферу Венеры с помощью своих приборов. В частности, миссия была нацелена на изучение погодных условий на Венере.

Венера. Фотография сделана зондом "Акацуки" Фото: JAXA

Для исследования зонд использовал камеры, которые работали в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах света. "Акацуки" смог изучить динамику атмосферы второй планеты от Солнца. В частности, он исследовал облака на Венере, вертикальную структуру атмосферы и измерил вертикальные профили температуры. Также японский зонд обнаружил существование молний в атмосфере Венеры.

В 2016 году у зонда снова возникли проблемы, поэтому ученым пришлось отключить две из пяти его камер для поддержания его работоспособности. А в мае прошлого года JAXA потеряло связь с космическим аппаратом, как уже писал Фокус. С тех пор ученые пытались восстановить связь и наладить работу "Акацуки", но эти попытки не увенчались успехом. Поэтому более чем через год JAXA официально объявило о том, что миссия единственного зонда человечества, исследующего Венеру, завершена.

Согласно заявлению JAXA, космический аппарат и так превысил срок запланированной эксплуатации и уже находился на последних этапах своей миссии.

Космический аппарат "Акацуки" более восьми лет непрерывно наблюдал за атмосферой Венеры. С помощью зонда ученые обнаружили самую большую стационарную гравитационную волну в Солнечной системе, а также выяснили, какой механизм стоит высокоскоростной атмосферной циркуляцией на Венере. Также ученые впервые применили на Венере метеорологические методы исследования, которые используются на Земле. Благодаря этому ученые смогли лучше понять погодные условия на этой планете.

NASA планирует отправить к Венере космические аппараты DAVINCI и VERITAS, а Европейское космическое агентство зонд EnVision (совместная миссия с NASA) в конце 2020-х – начале 2030-х годов. Но все три миссии могут быть отменены, если сокращение бюджета NASA будет реализовано.

