Плохие новости от астрономов: что не так с планетами-океанами

Долгие годы существует теория, что на некоторых планетах, которые больше Земли по размеру, могут существовать глобальные океаны из жидкой воды. Эти так называемые водные мира, как предполагается, могут быть пригодными для жизни. Новое исследование показывает, что на этих планетах гораздо меньше воды, чем считалось.

Ученые выяснили, что планеты типа суб-Нептун, которые больше Земли и меньше Нептуна по размеру (он в 4 раза больше нашей планеты), часто называемые водными мирами, могут не быть таковыми. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

Многие годы астрономы считали, что планеты типа суб-Нептун, могли формироваться вдали от своих звезд и были наполнены льдом. По мере эволюции в течение миллионов лет, как считали ученые, лед мог растаять и таким образом на планетах могли появиться океаны из жидкой воды, над которыми находилась атмосфера из водорода. Эти потенциальные водные миры получили название гикеаны (по-английски hycean, что является соединением слов hydrogenium (водород) и ocean (океан). Астрономы предполагали, что водородная атмосфера таких планет может поддерживать теплую температуру океана и там могла бы существовать внеземная жизнь.

Но авторы нового исследования считают, что планеты-океаны в том виде, в котором их представляют, с глобальным океаном из жидкой воды, вероятно, не существуют.

Астрономы смоделировали эволюцию планет суб-Нептунов на ранних этапах их существования, когда, как считается, они имеют водородную атмосферу, под которой находится расплавленная порода. В отличие от предыдущих исследований, ученые учли химическое взаимодействие расплавленной магмы и атмосферы.

Исследование показало, что из 248 изученных потенциальных гикеанов ни один мир не состоит на 50% из воды, чтобы океан мог покрывать всю планету. Поэтому, астрономы считают, что существование миров, которые состоят из воды от 10 до 90% крайне маловероятно.

Астрономы выяснили, что даже планеты, изначально богатые льдом, в конечном итоге имели менее 1,5% массы воды у поверхности, что значительно меньше десятков процентов, предполагаемых для гикеанов.

По словам ученых, исследование показывает, что на этих планетах гораздо меньше воды, чем предполагалось.

Астрономы также обнаружили, что наиболее богатые водой атмосферы возникают не на планетах, которые были сформированы вдали от своих звезд, где много льда, а на планетах, сформированных ближе к звездам. В этих случаях вода образуется при реакции водорода в атмосфере с кислородом из расплавленной породы.

Если гикеанов не существует, то наиболее перспективными местами для существования жидкой воды и, возможно, жизни могут быть небольшие каменистые планеты, более похожие на Землю, говорят ученые.

