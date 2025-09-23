Военные США впервые проверили новую технологию слежения за спутниками на высоте 35 000 км

Первая в своем роде операция на орбите продемонстрировала способность американских военных проводить маневры своих спутников вблизи спутников других стран при необходимости.

Related video

Американские военные переместили свой спутник для осмотра британского спутника на высоте 35 000 километров над Землей. Это первая в своем роде операция, осуществленная для проверки новой технологии наблюдения за спутниками других стран, которую США могут при необходимости применить не только к союзникам, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Космическое командование США провело маневр одного из своих спутников, чтобы осмотреть военный спутник связи Skynet 5A, которые принадлежит Великобритании. Цель маневра состояла в том, чтобы убедиться, что британский спутник функционирует на орбите по назначению. Маневр проходил на высоте 35 786 километров. Согласно заявлению Королевских ВВС Великобритании, оба космических аппарата двигались со скоростью 11 000 км/ч.

Эта первая в своем роде операция продемонстрировала способность американских военных проводить маневры своих спутников вблизи спутников других стран при необходимости. Это была операция сближения, в ходе которой один космический аппарат выходит на ту же орбиту вблизи другого космического аппарата для его осмотра, ремонта или стыковки.

Изображение показывает операцию по сближению американского спутника и британского Skynet 5A в сентябре 2025 года Фото: space.com

В заявлении Космического командования Великобритании сказано, что страна "вместе c союзниками проводит передовые орбитальные операции для защиты общих национальных и военных интересов в космосе".

Согласно заявлению Космического командования США, эта операция демонстрирует "боевое преимущество, которое предлагает коалиция союзников по обеспечению космической безопасности".

Хотя эта операция носила мирный характер, она, вероятно, посылает потенциальным противникам сигнал о том, что США и их союзники способны в случае необходимости приблизиться к спутникам других стран. Согласно заявлению Космического командования США, это может произойти "в любое время и в любом месте по нашему выбору".

Космические силы США разрабатывали и совершенствовали методы ведения орбитальной войны на протяжении всех шести лет своего существования. Способность маневрировать в непосредственной близости от космического аппарата потенциального противника является частью этой стратегии, которую продемонстрировали США.

Как уже писал Фокус, компания Илона Маска отправила на орбиту партию новых американских спутников-шпионов. Компания SpaceX с помощью своей ракеты Falcon 9 запустила в космос 11-ю партию спутников-шпионов с расширенной архитектурой.

Также Фокус писал о том, что произошло с астероидом-убийцей, который упал на Землю более 60 млн лет назад, что привело к исчезновению динозавров.