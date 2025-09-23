Військові США вперше перевірили нову технологію стеження за супутниками на висоті 35 000 км

Перша у своєму роді операція на орбіті продемонструвала здатність американських військових проводити маневри своїх супутників поблизу супутників інших країн за необхідності.

Related video

Американські військові перемістили свій супутник для огляду британського супутника на висоті 35 000 кілометрів над Землею. Це перша у своєму роді операція, здійснена для перевірки нової технології спостереження за супутниками інших країн, яку США можуть за необхідності застосувати не тільки до союзників, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Космічне командування США провело маневр одного зі своїх супутників, щоб оглянути військовий супутник зв'язку Skynet 5A, який належить Великій Британії. Мета маневру полягала в тому, щоб переконатися, що британський супутник функціонує на орбіті за призначенням. Маневр проходив на висоті 35 786 кілометрів. Згідно із заявою Королівських ВПС Великої Британії, обидва космічні апарати рухалися зі швидкістю 11 000 км/год.

Ця перша у своєму роді операція продемонструвала здатність американських військових проводити маневри своїх супутників поблизу супутників інших країн за необхідності. Це була операція зближення, під час якої один космічний апарат виходить на ту саму орбіту поблизу іншого космічного апарату для його огляду, ремонту або стикування.

Зображення показує операцію зі зближення американського супутника і британського Skynet 5A у вересні 2025 року Фото: space.com

У заяві Космічного командування Великої Британії йдеться, що країна "разом із союзниками проводить передові орбітальні операції для захисту спільних національних і військових інтересів у космосі".

Згідно із заявою Космічного командування США, ця операція демонструє "бойову перевагу, яку пропонує коаліція союзників щодо забезпечення космічної безпеки".

Хоча ця операція мала мирний характер, вона, ймовірно, посилає потенційним супротивникам сигнал про те, що США та їхні союзники здатні в разі потреби наблизитися до супутників інших країн. Згідно із заявою Космічного командування США, це може статися "в будь-який час і в будь-якому місці за нашим вибором".

Космічні сили США розробляли і вдосконалювали методи ведення орбітальної війни протягом усіх шести років свого існування. Здатність маневрувати в безпосередній близькості від космічного апарату потенційного противника є частиною цієї стратегії, яку продемонстрували США.

Як уже писав Фокус, компанія Ілона Маска відправила на орбіту партію нових американських супутників-шпигунів. Компанія SpaceX за допомогою своєї ракети Falcon 9 запустила в космос 11-ту партію супутників-шпигунів з розширеною архітектурою.

Також Фокус писав про те, що сталося з астероїдом-вбивцею, який впав на Землю понад 60 млн років тому, що призвело до зникнення динозаврів.