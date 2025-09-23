Погані новини від астрономів: що не так із планетами-океанами

Довгі роки існує теорія, що на деяких планетах, які більші за Землю за розміром, можуть існувати глобальні океани з рідкої води. Ці так звані водні світи, як передбачається, можуть бути придатними для життя. Нове дослідження показує, що на цих планетах набагато менше води, ніж вважалося.

Учені з'ясували, що планети типу суб-Нептун, більші за Землю і менші за розміром за Нептуном (він у 4 рази більший за нашу планету), які часто називають водними світами, можуть не бути такими. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Багато років астрономи вважали, що планети типу суб-Нептун, могли формуватися далеко від своїх зірок і були наповнені льодом. У міру еволюції протягом мільйонів років, як вважали вчені, лід міг розтанути і в такий спосіб на планетах могли з'явитися океани з рідкої води, над якими була атмосфера з водню. Ці потенційні водні світи отримали назву гікеани (англійською hycean, що є поєднанням слів hydrogenium (водень) і ocean (океан). Астрономи припускали, що воднева атмосфера таких планет може підтримувати теплу температуру океану і там могло б існувати позаземне життя.

Але автори нового дослідження вважають, що планети-океани в тому вигляді, в якому їх уявляють, з глобальним океаном з рідкої води, ймовірно, не існують.

Астрономи змоделювали еволюцію планет суб-Нептунів на ранніх етапах їхнього існування, коли, як вважається, вони мають водневу атмосферу, під якою знаходиться розплавлена порода. На відміну від попередніх досліджень, учені врахували хімічну взаємодію розплавленої магми й атмосфери.

Дослідження показало, що з 248 вивчених потенційних гікеанів жоден світ не складається на 50% з води, щоб океан міг покривати всю планету. Тож, астрономи вважають, що існування світів, які складаються з води від 10 до 90%, вкрай малоймовірне.

Астрономи з'ясували, що навіть планети, від самого початку багаті льодом, зрештою мали менш як 1,5% маси води на поверхні, що значно менше за десятки відсотків, передбачуваних для гікеанів.

За словами вчених, дослідження показує, що на цих планетах набагато менше води, ніж передбачалося.

Астрономи також виявили, що найбагатші на воду атмосфери виникають не на планетах, які були сформовані далеко від своїх зірок, де багато льоду, а на планетах, сформованих ближче до зірок. У цих випадках вода утворюється під час реакції водню в атмосфері з киснем із розплавленої породи.

Якщо гікеанів не існує, то найперспективнішими місцями для існування рідкої води і, можливо, життя можуть бути невеликі кам'янисті планети, більш схожі на Землю, кажуть учені.

