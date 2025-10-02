Цю рекордну Велику комету було видно неозброєним оком протягом 569 днів (фото)

Якщо вам не вдалося побачити цю величезну і яскраву комету, то наступного разу її буде видно в нашому небі тільки приблизно в 4380 році.

21 жовтня цього року комета C/2025 A6 (Lemmon) наблизиться до Землі. Вважається, що вона буде настільки яскравою, що її можна буде побачити неозброєним оком. А 19-21 жовтня можна буде спостерігати, щоправда, найімовірніше за допомогою бінокля, комету C/2025 R2 (SWAN). Але одна з найбільш вражаючих комет у новітній історії була видна в небі неозброєним оком у 1997 році. Ця комета була настільки величезною і яскравою, що її назвали Велика комета 1997 року. Її офіційна назва C/1995 O1 (Хейла — Боппа) і ця комета була видна в небі протягом рекордних 569 днів. Таким чином було побито рекорд Великої комети 1811 року, пише IFLScience.

23 липня 1995 року два американські астрономи, Алан Гейл і Томас Бопп, незалежно один від одного відкрили нову комету. Гейл проводив спостереження за кульовим скупченням М70 у сузір'ї Стрільця і виявив невідомий об'єкт. Астроном перевірив каталог астрономічних об'єктів і виявив, що дійсно, про такий об'єкт, нічого невідомо. Вчені вирішив, що він виявив нову комету, про що наступного дня повідомив Міжнародному астрономічному союзу.

Томас Бопп також спостерігав за кульовим скупченням М70 і виявив невідомий об'єкт. Він також дійшов висновку, що виявив нову комету, про що також повідомив Міжнародному астрономічному союзу. Наступного дня.

Комета C/1995 O1 (Хейла — Боппа) або Велика комета 1997 року Фото: solar-system

Виявилося, що комета, яка отримала офіційну назву комета C/1995 O1 (Хейла-Боппа), на час відкриття перебувала на відстані приблизно 1 мільярд кілометрів від Сонця, це приблизно в 7 разів далі, ніж знаходиться Земля.

Великими кометами називають комети, які стають особливо яскравими та помітними для спостерігачів із Землі. Тому комета C/1995 O1 (Хейла — Боппа) стала також відома як Велика комета 1997 року. Її бачили жителі різних країн неозброєним оком протягом рекордних 569 днів у 1996 і 1997 році. Найкраще комета була видна в березні та на початку квітня 1997 року, коли перебувала максимально близько до Землі на відстані понад 190 мільйонів кілометрів.

Комету C/1995 O1 (Хейла — Боппа) бачили жителі різних країн неозброєним оком упродовж рекордних 569 днів у 1996 і 1997 році Фото: solar-system

Комета C/1995 O1 (Хейла — Боппа) була видна неозброєним оком через свою дуже велику яскравість. Наприклад, 1 квітня 1997 року комета була яскравішою за всі зірки на небі. При цьому варто сказати, що це величезна комета, діаметр ядра якої становить приблизно 60 кілометрів. Тобто вона приблизно в 5 разів більша за астероїд, який знищив динозаврів понад 60 мільйонів років тому.

Комета C/1995 O1 (Хейла — Боппа) робить повний оберт навколо Сонця приблизно за 2534 роки, і востаннє вона перебувала максимально близько до Сонця якраз 1 квітня 1997 року. Наступного разу, як показують розрахунки астрономів, Велику комету 1997 року буде видно в небі Землі тільки приблизно в 4380 році.

Комета C/1995 O1 (Хейла — Боппа). Фотографія космічного телескопа Хаббл Фото: solar-system

Поки що комета C/1995 O1 (Хейла — Боппа) є рекордною з точки зору тривалості її спостереження неозброєним оком. До цього такий рекорд утримувала Велика комета 1811 року, офіційно названа C/1811 F1, яку жителі Землі могли бачити неозброєним оком протягом 260 днів.

