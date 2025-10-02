Астрономи виявили докази існування величезних темних зірок у Всесвіті

Перші зірки у Всесвіті були створені з газових хмар, що складаються з водню і гелію, в перші кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху. Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб з'ясували, що деякі з перших зірок можуть сильно відрізнятися від звичайних зірок.

Астрономи виявили в ранньому Всесвіті чотири об'єкти, які відповідають передбачуваним характеристикам надмасивних темних зірок. Це дуже яскраві гігантські об'єкти, які містять невелику кількість темної матерії, що самознищується, як вважають учені. Надмасивні темні зірки та їхні залишки, тобто чорні діри, можуть допомогти розв'язати дві астрономічні загадки: чому в ранньому Всесвіті існують дуже яскраві, але компактні галактики і як з'явилися надмасивні чорні діри, що створили найдальші квазари? Це одні з найяскравіших об'єктів у Всесвіті, які існують у центрах деяких галактик. Дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише Phys.

Астрономи вперше представили теорію про існування надмасивних темних зірок у 2008 році. Вони припустили, як темні зірки могли призвести до створення перших надмасивних чорних дір у ранньому Всесвіті. Тобто ці об'єкти могли стати зародками величезних чорних дір, які створили найдальші відомі квазари.

Хоча темна матерія становить 85% маси Всесвіту, її природа залишається загадкою. Вчені вважають, що темна матерія являє собою невідомий тип елементарних частинок, але виявити їх поки що не вдалося. Одними з головних кандидатів на роль темної матерії є слабко взаємодіючі масивні частинки або вімпи. Згідно з теорією, ці частинки під час зіткнення знищують одна одну, а виділена під час цього енергія передається водневим хмарам, з яких виникли яскраві темні зірки, усередині яких міститься невелика кількість темної матерії, яка самознищується.

Передбачається, що як і найперші звичайні зірки, темні зірки могли бути створені через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху в центрі гало темної матерії.

Зображення ділянки космосу, де було виявлено поетнціальні надмасивні темні надмасивні зірки Фото: solar-system

Астрономи виявили чотирьох кандидатів на роль темної зірки, названих JADES-GS-z14-0, JADES-GS-z14-1, JADES-GS-13-0 і JADES-GS-z11-0, за допомогою космічного телескопа Вебб. Ці об'єкти існували вже через 300 мільйонів років після Великого вибуху. Їхня маса приблизно в 1 млн разів більша за масу Сонця, і вчені вважають, що ці об'єкти можуть бути попередниками одних із перших надмасивних чорних дір, які були виявлені в ранньому Всесвіті.

Вчені провели ретельне вивчення цих об'єктів і дійшли висновку, що вони відповідають теоретичним характеристикам надмасивних темних зірок. Астрономи кажуть, що вони вперше виявили потенційні докази існування таких об'єктів у ранньому Всесвіті. Але необхідні додаткові спостереження, щоб підтвердити отримані дані.

Якщо існування надмасивних темних зірок підтвердиться, то це дасть можливість вивчити властивості частинок темної матерії на основі спостережуваних властивостей цих об'єктів. І звісно ж з'явиться новий розділ астрономії, присвячений вивченню зірок, що містять темну матерію.

