NASA знайшло на Марсі можливі ознаки життя: чи зможе Китай першим доставити ці зразки

Марсохід NASA Perseverance, можливо, виявив сліди стародавнього марсіанського життя, але китайська місія "Тяньвень-3" може стати першою, яка доставить зразки гірських порід з Марса на Землю.

У вересні вчені з NASA оголосили про те, що марсохід Perseverance виявив можливі ознаки марсіанського життя в кратері Єзеро в зібраному зразку гірської породи. Але для того, щоб з'ясувати, чи були ці мінерали утворені внаслідок мікробного метаболізму, чи небіологічного процесу, цей та інші зразки з Марса, зібрані Perseverance, потрібно доставити на Землю. Існує ймовірність, що китайська місія може стати першою, яка доставить зразки гірських порід з Марса на Землю. Про це пише Space.

Марсохід Perseverance з 2021 року досліджує кратер Єзеро на Марсі. Він уже зібрав кілька десятків зразків гірських порід, запечатаних у титанові трубки, які чекають на свою доставку на Землю для детального вивчення. Серед цих зразків є і, мабуть, найбільш інтригуючий, який містить, як вважають вчені, можливі ознаки існування життя на Марсі. Прилади марсохода не дають змоги провести повний аналіз, а тому зразок потрібно вивчити на Землі.

NASA планує доставити зразки гірських порід з Марса в рамках місії Mars Sample Return. Але ця місія зазнає низки труднощів через перевитрату коштів, а ще проєкт може взагалі бути закритий через скорочення бюджету NASA. Наразі місія Mars Sample Return, запланована на кінець цього десятиліття, перебуває в підвішеному стані.

Тому Китай може стати першою країною, яка доставить зразки з Марса на Землю вперше в історії. Китайська місія "Тяньвень-3" має вирушити на Марс уже 2028 року, зібрати зразки на Червоній планеті та доставити їх на Землю 2031 року. Поки що китайські вчені ще обирають місце посадки на Марсі. Але чи може китайська місія зібрати зразки, що містять ознаки можливого життя, у кратері Єзеро?

Місце посадки місії "Тяньвень-3" буде обрано між 17 і 30 градусами північної широти на Марсі. Кратер Єзеро розташований на 18 градусах північної широти. Але є проблема, яка не дозволяє Китаю здійснити посадку свого апарату в цьому кратері.

Дно кратера Єзеро розташоване на 2600 метрів нижче умовного "рівня моря" на Марсі. Але посадковий модуль "Тяньвень-3" має приземлитися ще нижче, на глибині щонайменше 3000 метрів нижче умовного "рівня моря". Це пов'язано з тим, що китайському апарату потрібно більше часу для гальмування в атмосфері Марса і безпечної посадки.

Існує також питання точності посадки, що зазвичай описується як посадковий еліпс, або еліптична зона на поверхні планети, яка визначає діапазон можливих місць посадки космічного апарату.

Посадковий еліпс для марсоходів NASA Curiosity і Perseverance становив приблизно 7 на 6 кілометрів. Китай уже один раз успішно посадив на Марсі свій марсохід "Чжужун" 2021 року в межах місії "Тяньвень-1". Та ж технологія посадки буде використовуватися і для місії "Тяньвень-3", еліптична зона якої становить 50 на 20 кілометрів. Це означає, що посадковому модулю буде складніше цілеспрямовано досліджувати невеликі ключові області, наприклад, район у кратері Єзеро, де марсохід NASA виявив мінерали з потенційними ознаками позаземного життя.

Хоча посадковий модуль місії "Тяньвень-3" не зможе дослідити ті самі місця, де можуть бути ознаки позаземного життя на Марсі, які досліджував Perseverance, китайський апарат на основі відкриттів марсохода зможе знайти схожі місця в іншій частині Марса.

Водночас NASA може розглянути альтернативні варіанти доставки зразків, зібраних Perseverance, за наявності достатнього фінансування.

Як уже писав Фокус, на Енцеладі, супутнику Сатурна, вчені виявили нові докази того, що цей світ може бути придатним для життя.