NASA нашло на Марсе возможные признаки жизни: сможет ли Китай первым доставить эти образцы

Марсоход NASA Perseverance, возможно, обнаружил следы древней марсианской жизни, но китайская миссия “Тяньвэнь-3” может стать первой, которая доставит образцы горных пород с Марса на Землю.

В сентябре ученые из NASA объявили о том, что марсоход Perseverance обнаружил возможные признаки марсианской жизни в кратере Езеро в собранном образце горной породы. Но для того, чтобы выяснить были ли эти минералы образованы в результате микробного метаболизма или небиологического процесса, этот и другие образцы с Марса, собранные Perseverance, нужно доставить на Землю. Существует вероятность, что китайская миссия может стать первой, которая доставит образцы горных пород с Марса на Землю. Об этом пишет Space.

Марсоход Perseverance с 2021 года исследует кратер Езеро на Марсе. Он уже собрал несколько десятков образцов горных пород, запечатанных в титановые трубки, которые ждут своей доставки на Землю для детального изучения. Среди этих образцов есть и, пожалуй, самый интригующий, который содержит, как считают ученые, возможные признаки существования жизни на Марсе. Приборы марсохода не позволяют провести полный анализ, а потому образец нужно изучить на Земле.

NASA планирует доставить образцы горных пород с Марса в рамках миссии Mars Sample Return. Но эта миссия испытывает ряд трудностей из-за перерасхода средств, а еще проект может вообще быть закрыт из сокращения бюджета NASA. На данный момент миссия Mars Sample Return, запланированная на конец этого десятилетия, находится в подвешенном состоянии.

Поэтому Китай может стать первой страной, которая доставит образцы с Марса на Землю впервые в истории. Китайская миссия "Тяньвэнь-3" должна отправиться на Марс уже в 2028 году, собрать образцы на Красной планете и доставить их на Землю в 2031 году. Пока китайские ученые еще выбирают место посадки на Марсе. Но может ли китайская миссия собрать образцы, содержащие признаки возможной жизни, в кратере Езеро?

Место посадки миссии "Тяньвэнь-3" будет выбрано между 17 и 30 градусами северной широты на Марсе. Кратер Езеро находится на 18 градусах северной широты. Но есть проблема, которая не позволяет Китаю осуществить посадку своего аппарата в этом кратере.

Дно кратера Езеро находится на 2600 метров ниже условного "уровня моря" на Марсе. Но посадочный модуль "Тяньвэнь-3" должен приземлиться еще ниже, на глубине не менее 3000 метров ниже условного "уровня моря". Это связано с тем, что китайскому аппарату нужно больше времени для торможения в атмосфере Марса и безопасной посадки.

Существует также вопрос точности посадки, обычно описываемый как посадочный эллипс, или эллиптическая зона на поверхности планеты, которая определяет диапазон возможных мест посадки космического аппарата.

Посадочный эллипс для марсоходов NASA Curiosity и Perseverance составлял примерно 7 на 6 километров. Китай уже один раз успешно посадил на Марсе свой марсоход "Чжужун" в 2021 году в рамках миссии "Тяньвэнь-1". Та же технология посадки будет использоваться и для миссии "Тяньвэнь-3", эллиптическая зона которой составляет 50 на 20 километров. Это означает, что посадочному модулю будет сложнее целенаправленно исследовать небольшие ключевые области, например, район в кратере Езеро, где марсоход NASA обнаружил минералы с потенциальными признаками внеземной жизни.

Хотя посадочный модуль миссии "Тяньвэнь-3" не сможет исследовать те же места, где могут находиться признаки внеземной жизни на Марсе, которые исследовал Perseverance, китайский аппарат на основе открытий марсохода сможет найти похожие места в другой части Марса.

В то же время NASA может рассмотреть альтернативные варианты доставки образцов, собранных Perseverance, при наличии достаточного финансирования.

