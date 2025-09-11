Следы марсиан: что на самом деле нашел марсоход Perseverance на Марсе

В минувшую среду, 10 сентября, ученые из NASA выступили с заявлением о том, что на Марсе могли быть найдены потенциальные следы древней жизни. Открытие было сделано на западном краю кратера Езеро, где располагаются богатые глиной аргиллитовые породы под названием «Долина Неретва».

«Когда мы видим такие особенности в осадочных породах на Земле, такие минералы чапсто являются побочным продуктом микробного метаболизма, потребляющего органическое вещество», - говорит ведущий автор нового исследования Джоэл Гуровиц, планетолог из Университета Стоуни-Брук в Нью-Йорке, пишет Space.com.

Иными словами, можно ли сказать, что ученые нашли доказательства существования марсиан? Все не совсем так. Авторы работы подчеркивают, что необходим дальнейший анализ находки, чтобы определить настоящее происхождение найденных минералов.

«Хочу напомнить всем, что мы описали потенциальную биосигнатуру, то есть характерный элемент, который может иметь биологическое происхождение, но требует дополнительного изучения», - добавил во время пресс-конференции старший научный сотрудник по исследованию Марса в Отделе планетологии в штаб-квартире NASA Линдси Хейс.

Несмотря на это, результаты работы еще раз подтвердили, что когда-то на Марсе происходили достаточно сложные реакции – как органические, так и неорганические.

Необычные образцы минералов были собраны марсоходом Perseverance в формации «Светлый ангел» на северной окраине «Долины Неретва». В этой формации ученых заинтересовал один конкретный камень, который назвали «Водопад Чеява».

Марсоход Perseverance на Марсе Фото: NASA

В этом камне были найдены так называемые «маковые зерна» или «пятна леопарда». Эти пятна размером около одного миллиметра, они окружены черными кольцами. Дальнейший анализ с помощью инструментов марсохода показал, что эти темные кольца состоят из железа и фосфатов. На Земле оба этих вещества могут образовываться в результате химических процессов, управляемых живыми микробами.

«Найденные пятна стали большим сюрпризом. На Земли такие особенности горных пород часто связаны с окаменелыми остатками микробов, обитающих в недрах планеты», - говорит астробиолог и член научной группы Perseverance из Квинслендского технологического университета Дэвид Флэннери.

Ученые нашли в этой породе слои очень мелкозернистой ржаво-красной глины с «маковыми зернами». Такое сочетание указало исследователям, что они наткнулись на нечто очень необычное.

21 июля марсоход Perseverance пробурил скважину в камне «Водопад Чеява». Марсоход успешно взял 25-й по счету образец марсианской почвы, который был назван «Сапфировым каньоном».

В образце ученые нашли «крошечные конкреции и точки, обогащенные фосфатом железа и сульфидом железа». Такие образования связаны с органическим углеродом, и видимо, этот осадок отложился в условиях низких температур.

«Некоторые окислительно-восстановительные реакции могли привести к образованию этих минералов. Окислительно-восстановительная реакция – это химическая реакция, в которой электроны переносятся между двумя веществами; одно из веществ окисляется, а другое восстанавливается», - объясняют ученые.

Ученые предполагают, что органический материал мог участвовать в этих необычных окислительно-восстановительных реакциях.

«На Земле микроорганизмы обычно взаимодействуют с минералами, и зачастую, преобразуют сульфаты (содержащие окисленные атомы серы) в сульфиды (содержащие восстановленную серу) в холодных, бескислородных антарктических озерах. Сегодня на Марсе нет свидетельств наличия микробов, но если бы они присутствовали на древнем Марсе, они также могли бы восстанавливать сульфатные минералы, образуя сульфиды в таком озере, как кратер Езеро», - добавляют авторы исследования.

Но во всей этой истории есть один очень важный нюанс. Чтобы действительно подтвердить, что в образцах Perseverance есть следы марсианской жизни, эти образцы нужно отправить на Землю.

На данный момент программа NASA по возврату образцов с Марса остается под большим вопросом из-за бюджетных ограничений, введенных администрацией Дональда Трампа.

Поэтому ученые подчеркивают, что анализ собранных образцов на расстоянии 225 млн км от Земли не могут дать однозначный ответ.

«Мы довольно близки к пределу возможностей марсохода на поверхности. Но так было задумано изначально. Полезная нагрузка марсохода Perseverance создавалась с учетом того, что мы сможем вернуть образцы почвы на Землю», - подытожили ученые.

Напомним, вчера, 10 сентября, прошла пресс-конференция, на которой сотрудника NASA обнародовали данные о своей находке на Марсе.

Ранее на подобной пресс-конференции стало известно об обнаружении газа фосфина на Венере в 2020 году.