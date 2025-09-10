Марсоход NASA обнаружил следы древней жизни на Марсе: возраст находки — около 4 млрд лет (фото)

Марсоход NASA Perseverance выявил в кратере Езеро на Марсе красную породу возрастом миллиарды лет. Это одно из доказательств возможной жизни на планете.

Ученый Джоэл Гуровиц из Университета Стоуни-Брук заявил о нахождении породы, когда кратер Езеро в Долине Неретва был еще водной средой — в период между 3,2 и 3,8 миллиардами лет назад. Об этом cказано в исследовании журнала Nature.

Потенциальную биосигнатуру под названием "Сапфировый каньон" взяли в июле 2024 года из скалы Чеява-Фолс. Приборы марсохода выяснили, что порода состоит из глины и ила, она богата органическим углеродом, серой, окисленным железом и фосфором.

По словам Гуровица, эта комбинация химических соединений могла служить богатым источником энергии для микробного метаболизма.

По словам исполняющего обязанности администратора NASA Шона Даффи, ученые космического агентства около года изучали все данные и пришли к выводу, что находка вполне может быть самым явным признаком жизни, который когда-либо находили на Марсе.

Биосигнатура требует дальнейшего изучения, прежде чем делать выводы об отсутствии или наличии жизни. В настоящее время ученые не объявляли об открытии живого организма на Марсе, добавил Ники Фокс, заместитель администратора Управления научных миссий NASA.

Напомним, NASA готовилось выступать с важным заявлением 10 сентября о находке марсохода Perseverance на Красной планете. Кратер Езеро стал идеальным местом для поиска следов марсианской жизни.

Ученые ранее выяснили, что внутренне ядро Марса — примерно 613 ± 67 км в диаметре и твердое по структуре. До этого считалось, что ядро Красной планеты жидкое.