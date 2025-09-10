Марсохід NASA виявив сліди стародавнього життя на Марсі: вік знахідки — близько 4 млрд років (фото)

Марсохід NASA Perseverance виявив у кратері Єзеро на Марсі червону породу віком мільярди років. Це один із доказів можливого життя на планеті.

Вчений Джоел Гуровіц з Університету Стоуні-Брук заявив про знаходження породи, коли кратер Єзеро в Долині Неретва був ще водним середовищем — у період між 3,2 і 3,8 мільярдами років тому. Про це йдеться в дослідженні журналу Nature.

Потенційну біосигнатуру під назвою "Сапфіровий каньйон" взяли в липні 2024 року зі скелі Чеява-Фолс. Прилади марсохода з'ясували, що порода складається з глини та мулу, вона багата на органічний вуглець, сірку, окиснене залізо і фосфор.

За словами Гуровіца, ця комбінація хімічних сполук могла слугувати багатим джерелом енергії для мікробного метаболізму.

Біосигнатуру "Сапфіровий каньйон" взяли в липні 2024 року зі скелі Чеява-Фолс

За словами виконувача обов'язків адміністратора NASA Шона Даффі, вчені космічного агентства близько року вивчали всі дані та дійшли висновку, що знахідка цілком може бути найяскравішою ознакою життя, яку коли-небудь знаходили на Марсі.

Біосигнатура потребує подальшого вивчення, перш ніж робити висновки про відсутність або наявність життя. Наразі вчені не оголошували про відкриття живого організму на Марсі, додав Нікі Фокс, заступник адміністратора Управління наукових місій NASA.

Нагадаємо, NASA готувалося виступати з важливою заявою 10 вересня про знахідку марсохода Perseverance на Червоній планеті. Кратер Єзеро став ідеальним місцем для пошуку слідів марсіанського життя.

Учені раніше з'ясували, що внутрішнє ядро Марса — приблизно 613 ± 67 км у діаметрі і тверде за структурою. До цього вважалося, що ядро Червоної планети рідке.