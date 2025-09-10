NASA готує термінову заяву: на порядку денному знахідка марсохода Perseverance на Марсі

Американське космічне агентство NASA готується виступити з важливою заявою в середу, 10 вересня. В агентстві заявили, що темою пресконференції буде "нова знахідка" марсохода Perseverance на Червоній планеті.

Related video

Передбачається, що нове відкриття пов'язане з породою, названою "Сапфіровим каньйоном", який Perseverance знайшов у 2024 році. Ця порода розташована на місці стародавньої річкової системи в області під назвою Долина Неретва, пише Daily Mail.

Раніше марсохід узяв зразок породи, і вчені припускали, що в цьому камені можуть міститися "біосигнатури" — хімічні сліди, що вказують на мікробне життя на Марсі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Річ у тім, що Долина Неретва — це частина кратера Єзеро, де мільярди років тому протікала річка. Саме це робить кратер ідеальним місцем для пошуку слідів марсіанського життя.

Користувачі в соцмережах уже зазначили, що NASA рідко виступає з терміновими заявами, тому на прес-конференції може бути оголошено про важливе наукове відкриття. У минулі роки NASA на подібних заходах оголошувало про виявлення органічних молекул на Марсі у 2018 році. Також на подібній пресконференції стало відомо про виявлення газу фосфіну на Венері у 2020 році. Обидві ці події були безпосередньо пов'язані з дискусіями про можливі форми життя на цих планетах.

NASA збирає нову пресконференцію 10 вересня о 19:00 за Києвом.

Багато хто припускає, що сьогоднішня заява буде пов'язана з дослідженням, яке було представлено цього року на 56-й конференції з науки про Місяць і планети. Це дослідження очолив учений Джоел Гуровіц, в якому описує незвичайні плями, знайдені в породі з вищезгаданої Долини Неретва. Тоді вчені припускали, що це "насіння" може бути доказом існування крихітних форм життя в далекому минулому Марса.

Гуровіц буде одним із тих, хто візьме участь у сьогоднішній конференції NASA.

Дивні утворення, які вчені назвали "маковими зернами" або "плямами леопарда", були знайдені в грязеподібних породах. Марсохід Perseverance, за допомогою своїх інструментів, знайшов у цих плямах такі хімічні речовини, як залізо і фосфор. На Землі ці елементи утворюються під час розкладання органічного матеріалу крихітними мікробами.

"Макові зерна", знайдені в марсіанській породі Фото: solar-system

Можливо, космічне агентство готове поділитися результатами нових досліджень зразка "Сапфірового каньйону"

Новий виконувач обов'язків адміністратора NASA Шон Даффі, старший науковий співробітник NASA з дослідження Марса Ліндсі Гейс і науковий співробітник проєкту Perseverance Кеті Стек Морган будуть присутні на сьогоднішній конференції.

Нагадаємо, марсохід Perseverance натрапив на цікаву геологічну особливість на Червоній планеті. Апарат виявив незвичайне біле каміння, яке також називають "попкорновим камінням".