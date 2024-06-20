Кам'яний попкорн знайшли на Марсі: його можуть відправити на Землю (фото)

Марсохід Perseverance натрапив на цікаву геологічну особливість на Червоній планеті.

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Марсохід NASA Perseverance на Марсі прибув у регіон Яскравий Ангел, де вже встиг зробити цікаве відкриття. Апарат виявив незвичайні білі камені, які також називають "попкорновими каменями", пише Science Alert.

Таким чином, у досліджуваному регіоні Марса знайдено новий тип каменю, який є ще одним свідченням того, що в кратері Єзеро колись була вода.

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Головним завданням місії Perseverance є пошук слідів давнього життя на Марсі. Саме тому апарат досліджує кратер Єзеро — стародавнє палоозеро з дельтою відкладень та іншими цікавими особливостями геології.

Зараз марсохід перебуває в регіоні Яскравий Янгол, який цікавий вченим, оскільки раніше тут проходило русло річки, що впадає в кратер Єзерів. Цей регіон вирізняється світлими скелястими відслоненнями, які можуть бути або відкладеннями, або давнішою породою, яку колись оголила річка.

На зображенні NASA показало шлях марсохода, який привів його до Яскравого Ангела. Біла смуга показує шлях марсохода паралельно руслу річки Неретва, а синя — шлях через канал.

Шлях марсохода до регіону Яскравий Ангел Фото: NASA/JPL-Caltech

У міру наближення марсохода до Яскравого Ангела, ставало видно яскраво-білі камені. Але дістатися до них виявилося вельми складним завданням.

"Ми починали рух паралельно каналу наприкінці січня і домоглися доволі хороших результатів, але потім валуни стали більшими і численнішими. Якщо раніше понад 100 метрів марсохід міг подолати за один марсіанський день, тепер він міг проїжджати всього десяток метрів за той самий відрізок часу", — каже заступник керівника відділу стратегічного планування маршруту Perseverance Еван Грейзер.

За словами геологів місії, деякі камені в регіоні Яскравий Ангел були заповнені сферами, за що їх і прозвали попкорновими каменями. Скелі також були сповнені гребенів, які дуже схожі на мінеральні жили. На Землі вони виникають, коли вода переносить мінерали через породу і відкладає їх там.

Мінеральні жили на поверхні Червоної планети Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Мінеральні жили зазвичай зустрічаються на вологій, водянистій поверхні, і тепер були виявлені на Марсі.

Марсохід Perseverance вивчить попкорнові камені Фото: NASA/JPL-Caltech

Далі вчені місії Perseverance збираються з'ясувати, які мінерали містяться в цих попкорнових каменях. Марсохід продовжить подорож регіоном, попутно збираючи наукові дані. Уже на майбутніх вихідних Perseverance задіє свої інструменти, щоб більш предметно вивчити поверхню. Марсохід повинен буде випарувати частину каменів і використає набір інструментів SuperCam, щоб вивчити їхній хімічний склад.

Результати цього аналізу покажуть, чи буде марсохід брати зразок каміння для подальшого відправлення на Землю.

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Після того, як місія Perseverance буде завершена в регіоні Яскравий Янгол, він попрямує на південь, через Долину Неретви, до свого наступного пункту призначення: Зміїних порогів.

Нагадаємо, раніше марсохід NASA Perseverance досліджував південний бік ділянки місцевості в кратері Єзеро на Марсі під назвою Neretva Vallis. Передбачається, що це залишок зниклої річки, яка в далекому минулому наповнювала водою місце посадки марсохода.