Каменный попкорн нашли на Марсе: его могут отправить на Землю (фото)

Марсоход Perseverance наткнулся на интересную геологическую особенность на Красной планете.

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Марсоход NASA Perseverance на Марсе прибыл в регион Яркий Ангел, где уже успел сделать интересное открытие. Аппарат обнаружил необычные белые камни, которые также называют "попкорновыми камнями", пишет Science Alert.

Таким образом, в исследуемом регионе Марса, найден новый тип камня, который является еще одним свидетельством того, что в кратере Езеро когда-то находилась вода.

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Главной задачей миссии Perseverance является поиск следов древней жизни на Марсе. Именно поэтому аппарат исследует кратер Езеро – древнее палоозеро с дельтой отложений и другими интересными особенностями геологии.

Сейчас марсоход находится в регионе Яркий Ангел, который интересен ученым, потому как раньше тут проходило русло реки, впадающей в кратер Езеров. Этот регион отличается светлыми скалистыми обнажениями, которые могут быть либо отложениями, либо более древней породой, которую когда-то оголила река.

На изображении NASA показало путь марсохода, который привел его к Яркому Ангелу. Белая полоса показывает путь марсохода параллельно руслу реки Неретва, а синяя – путь через канал.

Путь марсохода к региону Яркий Ангел Фото: NASA/JPL-Caltech

По мере приближения марсохода к Яркому Ангелу, становились видны ярко-белые камни. Но добраться до них оказалось весьма сложной задачей.

"Мы начинали движение параллельно каналу в конце января и добились довольно хороших результатов, но потом валуны стали крупнее и многочисленнее. Если раньше более 100 метров марсоход мог преодолеть за один марсианский день, теперь он мог проезжать всего десяток метров за тот же отрезок времени", — говорит заместитель руководителя отдела стратегического планирования маршрута Perseverance Эван Грейзер.

По словам геологов миссии, некоторые камни в регионе Яркий Ангел были заполнены сферами, за что их и прозвали попкорновыми камнями. Скалы также были полны гребней, которые очень похожи на минеральные жилы. На Земле они возникают, когда вода переносит минералы через породу и откладывает их там.

Минеральные жилы на поверхности Красной планеты Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Минеральные жилы обычно встречаются на влажной, водянистой поверхности, и теперь были обнаружены на Марсе.

Марсоход Perseverance изучит попкорновые камни Фото: NASA/JPL-Caltech

Далее ученые миссии Perseverance собираются выяснить, какие минералы содержатся в этих попкорновых камнях. Марсоход продолжит путешествие по региону, попутно собирая научные данные. Уже на предстоящих выходных Perseverance задействует свои инструменты, чтобы более предметно изучить поверхность. Марсоход должен будет испарить часть камня и использует набор инструментов SuperCam, чтобы изучить их химический состав.

Результаты этого анализа покажут, будет ли марсоход брать образец камней для дальнейшей отправки на Землю.

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После того, как миссия Perseverance будет завершена в регионе Яркий Ангел, он направится на юг, через Долину Неретвы, к своему следующему пункту назначения: Змеиным порогам.

Напомним, ранее марсоход NASA Perseverance исследовал южную сторону участка местности в кратере Езеро на Марсе под названием Neretva Vallis. Предполагается, что это остаток исчезнувшей реки, которая в далеком прошлом наполняла водой место посадки марсохода.