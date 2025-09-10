NASA готовит срочное заявление: на повестке дня находка марсохода Perseverance на Марсе

Американское космическое агентство NASA готовится выступить с важным заявлением в среду, 10 сентября. В агентстве заявили, что темой пресс-конференции будет «новая находка» марсохода Perseverance на Красной планете.

Предполагается, что новое открытие связано с породой, названной «Сапфировым каньоном», который Perseverance нашел в 2024 году. Эта порода находится на месте древней речной системы в области под названием Долина Неретва, пишет Daily Mail.

Ранее марсоход взял образец породы и ученые предполагали, что в этом камне могут содержаться «биосигнатуры» - химические следы, указывающие на микробную жизнь на Марсе.

Дело в том, что Долина Неретва – это часть кратера Езеро, где миллиарды лет назад протекала река. Именно это делает кратер идеальным местом для поиска следов марсианской жизни.

Пользователи в соцсетях уже отметили, что NASA редко выступает со срочными заявлениями, поэтому на пресс-конференции может быть объявлено о важном научном открытии. В прошлые годы NASA на подобных мероприятиях объявляло об обнаружении органических молекул на Марсе в 2018 году. Также подобной пресс-конференции стало известно об обнаружении газа фосфина на Венере в 2020 году. Об этих события были непосредственно связаны с дискуссиями о возможных формах жизни на этих планетах.

NASA собирает новую пресс-конференцию 10 сентября в 19:00 по Киеву.

Многие предполагают, что сегодняшнее заявление будет связано с исследованием, которое было представлено в этом году на 56-й конференции по науке о Луне и планетах. Это исследование возглавил ученый Джоэл Гуровиц, в котором описывает необычные пятна, найденные в породе из вышеупомянутой Долине Неретва. Тогда ученые предполагали, что эти «семена» могут быть доказательством существования крошечных форм жизни в далеком прошлом Марса.

Хуровиц будет одним их тех, кто примет участие в сегодняшней конференции NASA.

Странные образования ученые назвали «маковыми зернами» или «пятнами леопарда» были найдены в грязеподобных породах. Марсоход Perseverance, с помощью своих инструментов, нашел в этих пятнах такие химические вещества, как железо и фосфор. На Земле эти элементы образовываются при разложении органического материала крошечными микробами.

"Маковые зерна", найденные в марсианской породе Фото: NASA

Возможно, космическое агентство готово поделиться результатами новых исследований образца «Сапфирового каньона»

Новый исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи, старший научный сотрудник NASA по исследованию Марса Линдси Хейс и научный сотрудник проекта Perseverance Кэти Стек Морган будут присутствовать на сегодняшней конференции.

Напомним, марсоход Perseverance наткнулся на интересную геологическую особенность на Красной планете. Аппарат обнаружил необычные белые камни, которые также называют "попкорновыми камнями".