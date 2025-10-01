На спутнике Сатурна, возможно, есть внеземная жизнь: получены новые доказательства (фото)

По словам ученых, новые данные повышают вероятность того, что Энцелад может быть обитаемым миром.

Ученые провели новый анализ данных, собранных почти 20 лет назад космическим аппаратом "Кассини" во время изучения спутника Сатурна под названием Энцелад. Ученые обнаружили новые сложные органические молекулы, которые существуют в подземном океане Энцелада. Это значит, что в океане происходят сложные химические реакции, которые могут привести к образованию молекул, необходимых для жизни. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет ScienceAlert.

20 лет назад космический аппарат "Кассини" обнаружил первые доказательства того, что под ледяной поверхностью Энцелада находится океан из жидкой воды. Зонд NASA смог пролететь свозь некоторые из струй замороженной воды, которые выбрасывается в космос через трещины в поверхности спутника Сатурна. В этих струях ранее было обнаружено много органических молекул, включая предшественников аминокислот.

Теперь ученые провели анализ данных, полученных зондом "Кассини" в 2008 году, когда он прилетел сквозь выбросы замороженной воды. Эти данные также показывает, что там существуют органические молекулы.

По словам ученых, органические молекулы в результате разных возможных химических процессов могут превратитmся в соединения, необходимые для появления жизни. Новые данные повышают вероятность того, что Энцелад может быть обитаемым миром.

Ученые провели анализ данных, полученных зондом "Кассини" в 2008 году, когда он прилетел сквозь выбросы замороженной воды Энцеладе Фото: NASA

Астрономы обнаружили не толь ранее известные молекулы, но и те, которые раньше не видели на Энцеладе. Были обнаружены ряд ароматических соединений, альдегидов, сложных эфиров, простых эфиров и алкенов, а также следы азотно-кислородных соединений.

С учетом предыдущих открытий, ученые обнаружили в океане Энцелада пять из шести химических элементов CHNOPS, необходимых для жизни. CHNOPS расшифровывается как Carbon (углерод), Hydrogen (водород), Nitrogen (азот), Oxygen (кислород), Phosphorus (фосфор) и Sulfur (сера). Это шесть наиболее важных химических элементов, чьи комбинации составляют большую часть биологических молекул на Земле. Теперь астрономам осталось найти только серу на Энцеладе.

Ученые говорят, что обнаруженные на Энцеладе органические молекулы на Земле участвуют в химических реакциях, которые в конечном итоге приводят к образованию более сложных молекул, необходимых для жизни.

Энцелад Фото: NASA

Исследование предполагает, что на дне океана на Энцеладе могут существовать гидротермальные источники, такие же, как и на Земле. На нашей планете они создают многие из органических веществ, обнаруженных на спутнике Сатурна. При этом на дне океанов на Земле возле гидротермальных источников обитают микроорганизмы, которым не нужен свет для жизни. Такие же существа могут обитать и в океане на спутнике Сатурна, говорят ученые.

На дне океанов на Земле возле гидротермальных источников обитают микроорганизмы, которым не нужен свет для жизни. Такие же существа могут обитать и в океане на спутнике Сатурна Фото: ESA

Энцелад соответствует всем требованиям, чтобы считаться пригодным для жизни миром. Там ест жидкая вода, источник внутреннего тепла и сложные органические молекулы. Поэтому ученые говорят, что нужно отправить новую миссию к Энцеладу, которая могла бы обнаружить признаки существования жизни. Конечно, если внеземная жизнь существует на спутнике Сатурна.

