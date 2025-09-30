Сосед планеты Уран: в Солнечной системе обнаружен новый возможный мир с океаном (фото)

Новое исследование предполагает, что под поверхностью одного из самых больших спутников Урана скрывается подземный океан с жидкой водой.

Related video

Уран является седьмой по счету планетой от Солнца, вокруг которой вращается 29 спутников, хотя их может быть больше, но не все из них обнаружены. Четвертым по величине спутником Урана является Ариэль, шарообразный ледяной мир, который примерно в 12 раз меньше Земли. Новое исследование, опубликованное в журнале Icarus, предполагает, что под ледяной поверхностью этого спутника скрывается подземный океан с жидкой водой. Ученые считают, что его глубина в прошлом могла быть более 160 километров. Для сравнения средняя глубина Тихого океана 4 километра, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ариэль является четвертым по размеру спутником планеты Уран, а также самым ярким среди спутников этой планеты. Это значит, что он имеет самую высокую способность отражать солнечный свет. Большинство фотографий спутника Ариэль сделал в 1986 году космический аппарат "Вояджер-2".

Диаметр спутника Ариэль составляет 1159 километров, то есть он примерно в 12 раз меньше Земли. На поверхности спутника находятся как очень древние геологические образования, такие как кратеры, так и более молодые особенности, похожие на гладкие равнины. Они были созданы, вероятно, в результате криволуканизма, то есть выброса ледяной магмы. Одной из главных особенностей спутника Ариэль являются трещины, хребты и грабены. Эти геологические особенности образовались в результате растяжения и разломов коры.

Одной из главных особенностей спутника Ариэль являются трещины, хребты и грабены Фото: NASA

Ученые хотели понять внутреннюю структуру спутника Ариэль и эксцентриситет его орбиты (параметр, который определяет, насколько орбита отличается от круговой), которые необходимы для образования структур на поверхности. Обе характеристики могут влиять на то, как поверхность может измениться под действием гравитации, когда Ариэль вращается вокруг Урана.

Диаметр спутника Ариэль составляет 1159 километров, то есть он примерно в 12 раз меньше Земли Фото: NASA

Астрономы обнаружили, что в прошлом эксцентриситет орбиты Ариэля должен был составлять около 0,04. Это примерно в 40 раз больше его нынешнего значения. Даже такой эксцентриситет может усиливать воздействие приливных сил Урана, которые заставляют спутник сжиматься и растягиваться. А это приводит к появлению разломов, трещин и хребтов на его поверхности.

а поверхности спутника находятся как очень древние геологические образования, такие как кратеры, так и более молодые особенности, похожие на гладкие равнины Фото: NASA

Как показало моделирование, чтобы поверхность спутника Ариэль выглядела так, какой мы ее видим сейчас, нужна либо очень тонкая ледяная поверхность, под которой скрывается очень глубокий океан, или же более высокий эксцентриситет орбиты и менее глубокий океан. В любом случае должен существовать океан из жидкой воды под поверхностью спутника Ариэль, говорят ученые.

Этот океан в прошлом мог достигать глубины более 160 километров и возможно, он существует и сейчас, хотя может быть не таким глубоким. Приливные силы Урана могли растопить ледяные недра спутника и таким образом мог сформироваться океан.

У планеты Уран также, как и Сатурна есть кольца Фото: NASA

Чтобы подтвердить выводы ученых, необходимо провести исследование спутника с близкого расстояния, а для этого нужна новая миссия к Урану.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили признаки существования подземного океана также и на другом спутнике Урана под названием Миранда.

Также Фокус писал о том, что совсем недавно астрономы обнаружили 29-й по счету спутник планеты Уран, который является пока что самым маленьким из всех известных, окружающих ледяной гигант.

Еще Фокус писал о том, что астрономы впервые увидели невидимую струю первой сфотографированной черной дыры. Из сверхмассивной черной дыры М87*, которая находится в центре галактики М87 на расстоянии примерно 54 млн световых лет от нас, вырывается мощная струя чрезвычайно горячей плазмы.